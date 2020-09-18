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Gündem 2 ilimiz depremle sallandı
Gündem

2 ilimiz depremle sallandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olurken, Muş'un Korkut ilçesinde de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 05:42:00 -
2 ilimiz depremle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından açıklanan veriye göre, gece saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu açıklandı.

Muş da sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 03.15'te Muş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 13.14 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Kandilli 4.1 olarak duyurdu

Boğaziçi Ünüversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirtildi.

Deprem sonrası ölü ya da yaralı olduğuna dair bir açıklama gelmedi.

Resmi makamlardan depremle ilgili olumsuz bir açıklama yapılmadı.

 

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