2 ilde sel can aldı! AFAD Başkanı son durumu açıkladı

Memiş, su taşkınlarının yaşandığı Terme ve Salıpazarı ilçelerinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Okay Memiş, Terme Kaymakamlığında yapılan toplantının ardından Terme Çayı üzerindeki köprüde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD olarak meteorolojik verileri vatandaşların güvenliği açısından risk durumlarına göre sürekli kamuoyuyla paylaştıklarına söyledi.

Samsun'un doğusunda bulunan Çarşamba, Terme, Salıpazarı, Ayvacık ilçeleri için turuncu uyarı verildiğini anımsatan Memiş, "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili kurumlarımızın, Samsun Valimizin başkanlığında toplanması emredildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilgili kaymakam arkadaşlarımız ve belediye başkanları, DSİ ve orman iradesi, jandarma, emniyet teşkilatımız ve AFAD'ımızla birlikte bu toplantıların vakit kaybetmeksizin yapılması temin edildi." diye konuştu.

Memiş, vatandaşların, cep telefonlarının yanı sıra belediye ve cami hoparlöründen de uyarıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sayede turuncu riskin karşılığında çok şükür herhangi bir can kaybına yol açacak bir afetle karşı karşıya kalınmadı. Alınan önlemlerin, açıkçası can kaybının önüne geçtiğini söyleyebiliriz. İki saat kesintisiz devam eden yağışlarda 60'ın üzerinde ihbar alındı. Bu ihbarlardan 34'ü mahsur kalma. 18 ihbar su baskını, 8 ihbar da heyelan için yapılmıştır. Bu ihbarların hepsi değerlendirildi ve mahsur kalan tüm vatandaşlarımız kurtarıldı. Bu olaylara yaklaşık 656 personel ve 460 iş makinesiyle müdahale edildi. İkaz verilen ilçelerimizde 120 kilogram ve 136 kilogram arasında yağış düştüğünü de gözlemlemiş olduk. Bu saat itibarıyla yağışın dindiğini, Terme Çayı ve Salıpazarı derelerinin normal debiye döndüğünü gözlemledik."

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Farklı vilayetlerde yağışlardan dolayı can kayıplarının yaşandığını hatırlatan Memiş, şu bilgileri paylaştı:

"Ordu Çaybaşı ilçemizde maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yine Muş Malazgirt ilçemizde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Aslında Muş için bir yağış uyarısı yoktu. Ordu için de sarı ikaz vardı. Yarın için Ordu'da da turuncu ikaz var. Biz de buradan ekibimizle birlikte Ordu ilimize hareket edeceğiz. Burada da gerekli önleyici çalışmalarımızı yaptığımızı söyleyebiliriz. Yine Erzurum Tekman ilçemizde 4 vatandaşımız yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyoruz; lütfen ikazlara riayet etsinler. Çoğu vefatlarda, maalesef göz göre göre, bile bile su debisi yükselmiş olmasına rağmen karşıdan karşıya geçeceğini öngörerek vatandaşlarımız suya kapılıp maalesef hayatlarını kaybediyorlar. Çok az görünen su debisi bile 10-15 santimetrelik su debisi bile belli yaşın üstündeki vatandaşların hayatlarını kaybetmesine yol açabiliyor. Dengeyi kaybedince suya kapılıp gidebiliyor vatandaşlar. 30-35 santimetrenin üzerindeki sular aracın suya kapılmasına yol açıyor. Sürücüler, 'karşıdan karşıya geçeriz' zannediyorlar ama maalesef suya kapılıp gidiyorlar. Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor, yaşanan olaylar bu ikazlara uyulması gerektiğini bize hatırlatıyor. Vatandaşlarımızdan, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde, diğer sel ikazı verilen bölgelerimizde bu ikazlara dikkat etmelerini istirham ediyoruz."

Okay Memiş, AFAD olarak vatandaşların emrinde olduklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Yeter ki cana bir şey gelmesin. Diğer ortaya çıkan hasarları, zararları tespit edilmesi halinde devletimizin bütün imkanlarıyla karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın İçişleri ve diğer bakanlarımızın koordinasyonunda biz vatandaşlarımızın emrindeyiz. Yeter ki kayıplar yaşanmasın, diğer bütün zararların ziyanların giderileceğini ifade edebiliriz. Ama bunun yolu da bu ikazlara uymaktan ve tedbirli davranmaktan geçiyor."

Toplantıya, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

ORDU'DA SEL CAN ALDI

Alınan bilgiye göre, Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü. Bu sırada ilçenin Çay Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı.

Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.

22 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu.

Birçok ev ve tarım arazilerinin su altında kaldığı Bahçe köyünde, Nazar Karataş (22), meydana gelen selde akıntıya kapıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu genç kızın cesedi sudan çıkarıldı. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da köye giderek incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bayram, zararların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

ÜST ÜSTE UYARILAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Ordu Valiliği vatandaşlara SMS yoluyla yağışların geçmediğini belirttiği mesajda “Meteorolojiye göre yarın Ordu’da çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamaya karşı dikkatli olun” uyarısı yapıldı.

VAN VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.07.2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Van'ın güney ve doğusu ile Muş illerinin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur." ifadeleri yer aldı.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ve doğusu ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor. Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Öte yandan Meteoroloji'den Giresun, Samsun, Ordu ve Trabzon için uyarı geldi.

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