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Eğitim 2 ilde okullar 1 gün tatil edildi
Eğitim

2 ilde okullar 1 gün tatil edildi

Yeniakit Publisher
2024-02-06 03:04:00 -
2 ilde okullar 1 gün tatil edildi

Doğu Anadolu'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Van'ın Muradiye ilçesi ile Ağrı'nın 5 ilçesinde köy okullarındaki eğitim ile taşımalı eğitime 6 Şubat'ta ara verildi.

Yoğun kar yağışı Anadolu'yu etkisi altına almaya devam ediyor. Van'ın Muradiye ilçesi ve Ağrı'nın Taşlıçay, Patnos, Tutak, Hamur ve Diyadin ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Diyadin ilçesinde de Akyolaç, Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ile Yukarıdalören köylerindeki okullar yarın için tatil edildi.

Ayrıca Diyadin ve Tutak ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 6 Şubat'ta izinli sayılacak.

Van’ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Muradiye ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle 6 Şubat Salı tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
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Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Erciş ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 06.02.2024 salı günü itibariyle tüm köy okullarımız ve taşımalı okullarımız için eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Merkez okullarımız, Haydarbey, Yukarı ve Aşağı Işıklı İlköğretim okulunda eğitime devam edilecektir." denildi.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İpekyolu ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle
köy okullarımız ile köylerden gelen taşımalı eğitim çerçevesinde öğrencilere 6 Şubat 2024 tarihinde bir günlük tatil kararı alınmıştır" denildi.

 

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