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Yerel 2 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
Yerel

2 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 15:49:00 -
2 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 6 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucu Karaburun, Seferihisar ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda İ.E, S.T.H, T.K. ve U.G.G. gözaltına alındı, diğer iki zanlının cezaevinde olduğu belirlendi.

Adreslerde yapılan aramada 13 cep telefonu, 11 sim kart, 17 hafıza kartı, 1 bilgisayar, 1 telsiz, 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 13 mermi, 63 gram esrar, uyuşturucu içme aparatı, 3 tekne alım satım belgesi ile 24 bin 400 lira ve doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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