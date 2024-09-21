  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 2 ilde büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Gündem

2 ilde büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2024-09-21 16:57:00 -
2 ilde büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul ve Aydın'da 33 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda gözaltının olduğu fuhuş operasyonunda 46 mağdur kadın kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün saat 17.00 sıralarında 'fuhuşla mücadele' çerçevesinde masaj salonu ve fuhuş evlerinde, aralarında yabancıların da bulunduğu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı belirlenen ve yaklaşık 3 ay süren takip çalışmasında çete üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Çeteye yönelik İstanbul'un Esenyurt, Kartal, Avcılar, Ataşehir, Başakşehir, Esenler, Maltepe ilçeleri ve Aydın ilinde olmak üzere toplam 33 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, suça karışan 9'u kadın toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca fuhuş yaptırıldığı belirlenen 20'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 46 mağdur kadın kurtarıldı. Ekiplerin adreslerde yürüttüğü arama çalışmalarında, 31 cep telefonu, 31 sim kart, 114 bin Türk Lirası, 100 euro para, 1 kurusıkı tabanca ile 1 şarjör ve 12 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda gözaltı

Yerel

Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda gözaltı

Site otoparkından çıkanlar dehşete düşürdü! Çok sayıda gözaltı
Site otoparkından çıkanlar dehşete düşürdü! Çok sayıda gözaltı

Gündem

Site otoparkından çıkanlar dehşete düşürdü! Çok sayıda gözaltı

Parasını vermediği için kız kardeşini öldüreceğim diyormuş! Gazimağusa'da bir garip olay! Gözaltına alındı
Parasını vermediği için kız kardeşini öldüreceğim diyormuş! Gazimağusa'da bir garip olay! Gözaltına alındı

Aktüel

Parasını vermediği için kız kardeşini öldüreceğim diyormuş! Gazimağusa'da bir garip olay! Gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Gündem

Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23