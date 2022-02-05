  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 2 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor! Bakan Dönmez'den flaş karar
Gündem

2 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor! Bakan Dönmez'den flaş karar

Azerbaycan'da düzenlenen Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, program dönüşü 2 gündür elektrik kesintisi yaşanan Isparta'ya gelecek. Bakan Dönmez, enerji problemleri nedeniyle katılacağı kriz merkezi toplantısının ardından sahadaki çalışmaları yerinde inceleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 12:03:00 -
2 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor! Bakan Dönmez'den flaş karar

Isparta'da 3 Şubat tarihinde başlayan kar yağışı, kenti esir aldı. Karın baskısı nedeniyle elektrik telleri koparken, kent genelinde 2 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik olmadığı için kombiler çalışmazken, vatandaşlar kara kışta soğuğa mahkum kaldı.

Vatandaşlar yardım bekliyor

48 saatten fazla süren arıza nedeniyle vatandaşlar yardım bekliyor. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren birçok kişi, özellikle çocuk ve hastalar için yardım çağrısında bulundu. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, arızanın giderilmesi için aralıksız çalışıldığı belirtildi.

Dönmez'in bölgeye gideceği öğrenildi

Kent genelinde yaşanan enerji krizi sonrası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bölgeye gideceği öğrenildi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Toplantısı'na katılan Bakan Dönmez, kar yağışından dolayı yaşanan enerji problemleri nedeniyle Azerbaycan programının ardından Isparta'ya gelecek.

Kriz merkezinde toplanacaklar

Bakan Dönmez, ilk olarak kriz merkezinde İçişleri Bakan Yardımcısı, AFAD Başkan Yardımcısı, TEDAŞ Genel Müdürü, Isparta Valisi ve şirket yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapacak. Bakan Dönmez'in ardından sahadaki çalışmaları yerinde inceleyeceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf

OZEL SIRKETLERE ELEKTRIGIN DAGITIMINI VERME. TEIAS NE KADAR YETENEKSIZ VARSA GOREVLENDIRME ILE CALISTIRMA. HELE BIR GENEL MUD. YAR. VARKI....DAGLARA TASLARA..OGLUMU KENDIMI IDARE EDIYOR BELLI DEGIL
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay