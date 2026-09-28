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Gündem 2 gündür aranan yaşlı adamdan acı haber: Cansız bedeni çayda bulundu
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2 gündür aranan yaşlı adamdan acı haber: Cansız bedeni çayda bulundu

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2 gündür aranan yaşlı adamdan acı haber: Cansız bedeni çayda bulundu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki Abdullah Erdoğar, yürütülen arama çalışmaları sonucunda ölü bulundu.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşayan epilepsi hastası Abdullah Erdoğar, 26 Eylül'de evinden ayrıldı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Erdoğar'ın ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

 

Yakınlarının sık sık balık tutmaya gittiğini belirtmesi üzerine polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerince 2 bot, 3 dron ve çok sayıda personelle yürütülen aramada Erdoğar'ın cesedi, çalışmaların başlatıldığı alanın yaklaşık 500 metre uzağında Kelkit Çayı'nda bulundu.

 

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze nakil aracına alınan Abdullah Erdoğar'ın naaşı, Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Abdullah Erdoğar'ın oğlu İlkay Erdoğar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kaybolduktan sonra akşam saat 18.00'de eve gelmeyince aramaya başladık. Sonra tuğla fabrikasının kamerasından baktım, saat 12.16'da ana yoldan karşıya geçmiş. Balık hastalığı var. Her zaman gelir buraya. Biraz rahatsızlığı var. Epilepsi, unutkanlık. Aynı kameradan geri eve dönüşü yok. Aşağı istikametten de kameralardan geri dönüşü yok." dedi.

Öte yandan Abdullah Erdoğar'ın evden ayrılarak D-100 kara yolunu geçtiği ve Kelkit Çayı kıyısına doğru yürüdüğü anlar, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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