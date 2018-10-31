2 günde öldürülen terörist sayısı açıklandı

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Metinabölgelerine 30-31 Ekim'de düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Harekatlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 bölücü terörist öldürüldü.