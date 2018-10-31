2 günde öldürülen terörist sayısı açıklandı
Son 2 günde, Şırnak kırsalı ve Kuzey Irak'a yönelik hava harekatlarında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.31 Ekim 2018 Çarşamba 08:52
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Metinabölgelerine 30-31 Ekim'de düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait barınak ve mühimmat depoları imha edildi.
Harekatlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 bölücü terörist öldürüldü.
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