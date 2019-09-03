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2 Eylül coşkusuyla yürüdüler

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97.

03 Eylül 2019 Salı 14:29
2 Eylül coşkusuyla yürüdüler

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yılı dolayısıyla Askeri Merasim Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın Etiyopya’da düzenlenen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu’nda ülkemizi temsil ettiği için yer alamadığı yürüyüşe, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediyesi Başkan Vekili Turgut Doğandor, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.


İsmet İnönü Caddesi 1 üzerinden başlayan yürüyüşte coşkulu kalabalık, Türk Bayrakları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Askeri Merasim Bando Takımı eşliğinde başta İzmir Marşı olmak üzere birçok marşı hep bir ağızdan seslendirerek yürüdü. Tiyatrocuların, sporcuların, yöresel kıyafetler giyen halk oyunları ekiplerinin ve klasik otomobil tutkunlarının da eşlik ettiği yürüyüş renkli görüntülere de sahne oldu. Coşkulu kalabalığın yürüyüşü, sempozyumun gerçekleştirildiği Eti Eski Fabrika Alanında son buldu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:29
  1. doğa

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