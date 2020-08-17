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2. el cep telefonu ve tabletler garantili satış nasıl olacak?

Bakanlıkça yetki verilen kurumlar 2. el cep telefonu ve tabletleri yenileyerek garantili bir şekilde satışa sunacaklar. İşte 2. cep telefonu ve tabletlerde garantili satış detayı...

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:23:00 - 2020-08-17 12:25:18
2. el cep telefonu ve tabletler garantili satış nasıl olacak?

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yakında yürürlüğe girecek olan düzenleme ile artık 2. el cep telefonu ve tabletlerde garantili satış dönemi başlıyor. Bakanlıkça onay verilen merkezlerde 2. el cep telefonu ve tabletler belirlenen standatlarda yenilenerek 12 ay boyunca garantili olacak şekilde satışı yapılabilecek.

Konu ile alakalı olarak açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan getirilecek olan yeni düzenleme ile kullanım ömürleri dolmamış olan teknolojik ürünlerin bakanlıkça izin verilen merkezlerde yenilenerek tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın önlenmesi ve vatandaşların güvenli bir şekilde alım satım yapabilmesinin amaçlandığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak olan yeni yönetmelik ile "yenilenmiş ürün" sisteminin yasal olarak altyapısı oluşturulmuş olacak.

Her 2.el cep telefonu veya tablet satan 12 ay garanti vermek zorunda mı olacak?

2. cep telefonu ve tablet satışlarında garanti verilmesi için bu ürünlerin yenilenmiş ürün olması gerekiyor. Yenilenmiş ürünler ise sadece Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı yenileme merkezlerinde bakanlıkça belirtilen standartlara uygun olaraka yapılacak. Yenilenen ürünlerin satışında 12 ay garanti zorunlu olacak ve bu ürünlerin üzerinde de "yenilenmiş ürün" ibaresi yer alacak.

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