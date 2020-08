2. el araba fiyatları düşüyor mu? Peki arabanızın ÖTV indirimi ne kadar?

Otomobil piyasalarında hareketlilik olduğu gibi devam ediyor. İkinci el araba almak isteyen vatandaş ise araba fiyatlarını görünce kendini beklemeye alıyor. Sıfır araba fiyatlarını geçen ikinci el araba fiyatlarının akıbeti ise en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Uzmanlar ikinci el araba fiyatlarında düşüşün bayramdan sonra olacağına işaret etmişti. Eylül ayı gibi gelmesi beklenen sıfır araçların piyasaya sürülmesinin ardından ikinci el araba fiyatlarının normale dönmesi bekleniyor. Konu ile son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

DÜZENLEME GELİYOR

Getirilecek düzenleme ile ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan yapılamayacak. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile araç satışı yapılan yerler, ödeme yöntemleri ve satış şartları konusunda da düzenleme getirilecek.

2. el araç yasası düzenlemesi ile ciddi cezaların uygulamaya sokulacağı düşünülüyor. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile ilgili düzenleme hayata geçirilmeden hemen önce ikinci el araç ticareti yapan yaklaşık 50 bin işletmenin yalnızca çok küçük bir kısmının yetki belgesi aldığı ortaya çıkarıldı.

2. el araç satış düzenlemesi ile ilgili detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gittiği belirtiliyor. 2. el araç satışı düzenleme uygulaması ile belgesiz şekilde araç satışı gerçekleştirenler için araç başına 5 bin TL'lik cezanın verileceği öngörülüyor.

Ayrıca beklentilere göre düzenleme hayata geçtikten sonra ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan alım satım yapanlara ilk araçta 5 bin TL ceza uygulanacakken satış işlemlerinin devamı halinde araç sayısına göre bu rakamın katlanacak artacağı da düşünülüyor. Aynı zamanda kayıt dışı alım satım yapan kişilerin Maliye Bakanlığına bildirilip inceleme başlatılacağı, vergi mükellefi yapılacağı ve bu kişilere beyanname cezası kesileceği de öngörülüyor.

İkinci el araba fiyatları üzerindeki yükseliş ile ilgili olarak yetkililer; denetimsiz şekilde internet ortamında yapılan satışları ve bu konudaki fırsatçılıkları da işaret ediyordu.

Bu nedenle düzenleme sonrasında 2. el araba fiyatları düşecek mi sorusu da gündeme geldi. Düzenlemeye göre araçların satılması, satışından vazgeçilmesi ya da teslim süresinin bitmesi durumunda ilanların üç gün içerisinde yayından kaldırılması bekleniyor.

Ayrıca ikinci el araç satışında yeni düzenleme 2020 ile internet ortamındaki satış konusunda öncelikle yetki belgesi kontrolü yapılacağı ve yetki belgesi olmayan işletmeler için internet ortamında mağaza açılmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor. Bununla birlikte mağaza ismi olarak da yetki belgesindeki unvanların kullanılması bekleniyor.

.İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI KARIŞTI!

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle '0' araç üretimi neredeyse durdu. Normalleşme adımlarından sonra tekrardan başlayan '0' araç üretiminde ise bu sefer de vatandaşlar aylarca araç kuyruğunda bekliyor. Sıfır aracı en erken 2 ayda teslim alabileceğini öğrenen vatandaşlar, mecburen ikinci el araçlara yöneliyor.

İkinci el araca artan rağbet ise fiyatları neredeyse 3'e katladı. Bazı model araçların ise aynı modelin '0' kilometresinden daha yüksek bir ücrete satılması şaşırttı. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu ikinci el araçların yükselen fiyatları hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

."İKİNCİ ELDE KREDİ KULLANIMI YÜZDE 20"

Kredi faizlerinde ki yükselişlerin ikinci el araç alım-satımını etkilemeyeceğini belirten Güveloğlu, "Bu yükselişte çok kayda değer bir yükseliş yok. Bizim ikinci el araç satımında kredili satış oranımız yüzde 20. Yüzde 80'i nakit satılıyor. Enteresan bir durum var. Kredi faizleri düştüğü halde insanların parası var ve nakit alıyor. Hiç etkileyeceğini zannetmiyorum" diye konuştu.

"HER 5-10 GÜNDE ARABALARIN FİYATLARI DEĞİŞİYOR"

Korona virüste ikinci dalganın yaşanmasının ikinci el araç fiyatlarını daha da yükselteceğini vurgulayan Mehmed Güveloğlu, "Allah korusun öyle bir şey olmaz ama eğer olursa bu araç fiyatları ciddi anlamda yükselmeye devam edecek. Şu an ikinci el araç piyasası çok iyi durumda. Galericiler dahi ikinci el arabalarını satmak istemiyor. Sattığı zaman çünkü yerine alamıyor. 10 gün bir otomobil elinde durduğundan sonra tekrardan fiyat yükseltiyor. Her 5-10 günde arabaların fiyatları değişiyor" ifadelerini kullandı.

.ARABA ARTIK BİR EKMEK VE SU GİBİ İHTİYAÇ"

'0' araç üretiminde yaşanan sıkıntının ikinci el fiyatlarını arttırdığını aktaran Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Bu fiyatların böyle olması normal değil ama üretim yok. Yeni araba gelmediğinden dolayı ikinci ele talep çok ciddi. Bu pandemi sürecinde de insanlar toplu taşıma araçlarını kullanmak istemiyor ve satışlar şuanda çok iyi. Olası bir ikinci dalganın gelmesi bu araç fiyatlarını yükseltecektir. Çünkü üretim olmayacak, olmadığı içinde ister istemez yükselmeye devam edecektir. Bunun önüne kimse geçemez. Çünkü araba artık bir ekmek ve su gibi ihtiyaç. Her eve lazım."

"İKİNCİ DALGA OLURSA İNSANLAR İKİNCİ ELE YÖNELECEK"

Fiyatların artık eski düzeyine inmeyeceğini belirten Güveloğlu, "Otomobil piyasası artık düşmez. Her şey dönüyor, dolaşıyor üretime çıkıyor. Üretim yok. Üretim olması lazım. Şuanda bir vatandaşımız hangi sıfır arabayı almak istese 3-5 ay sıra beklemesi gerekiyor ve o süre içerisinde de alıp alamayacağı meçhul. Çünkü ikinci dalga olursa üretim tekrardan duracak ve yine insanlar ikinci ele yönelecek" dedi.

Öte yandan Güveloğlu, ikinci el araç satmak için yetki belgesi zorunluluğu getirilmesinin de galericilere avantaj sağlayacağını sözlerine ekledi.

