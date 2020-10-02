2 Ekim Koronavirüs tablosu açıklandı! "Gerileme sağladık"

Sağlık Bakanlığı, 2 Eylül 2020 koronavirüs tablosunu yayınladı.

Kamuoyuyla paylaşılan tabloya göre son 24 saatte 63 kişi yaşamını yitirdi. Böylece toplam vefat sayısı 8 bin 325’e yükseldi

Yayınlanan verilere göre, 1442 kişi daha koronavirüse yakalandı. Toplam vaka sayısı ise 321 bin 512 oldu. Bugün toplamda 114 bin 857 test yapıldı.

Zatürre oranının yüzde 6,4, toplam ağır hasta sayısının ise bin 455 olduğu belirtildi.

Bakan Koca'dan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Ekim koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım" ifadelerini kullandı.