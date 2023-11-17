2. Dünya Savaşı'ndan kalmış: Saray'ın bahçesinde bomba bulundu
Polisin güvenlik tedbirlerini almasının ardından bomba kontrollü şekilde patlatıldı.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Bellevue Sarayı'nın bahçesinde yapılan inşaat çalışmasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombaya rastlandı.
Alman basınındaki haberlere göre, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba sarayın bahçesinde sabah saatlerinde inşaat çalışmaları sırasında bulundu.
Polisin güvenlik tedbirlerini almasının ardından bomba kontrollü şekilde patlatıldı.
Bellevue Sarayı, Almanya Cumhurbaşkanı'nın resmi konutu olarak kullanılıyor.
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