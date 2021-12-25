Türkiye yerli ve milli aşısı Turkovac’ı tüm dünyanın hizmetine sunabilmek için önemli bir adım attı. Acil kullanım onayı alan Turkovac aşısının ilk sevkiyatı üretildiği Şanlıurfa’dan Ankara’ya gerçekleşti. Peki, yerli aşı ne zaman yapılacak?

2 doz Sinovac olan Turkovac olabilir mi? Kimler kaçıncı doz olarak Turkovac aşısı olabilir?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın yerli aşıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, “Yapılan çalışmanın benzeri olan Çin aşısıyla karşılaştırılması uygundu ve neticede de o şekilde yapıldı. Öncelikle Çin aşısıyla benzer ve ondan daha üst düzeyde bir etkinliğinin olduğunu biliyoruz. Güvenilirlik problemi söz konusu değil. Bir diğer taraftan 3'üncü doz yani hatırlatma dozu olarak yaptığımızda antikor sayısını 4-5 kat artırabilme özelliğini biliyoruz. Böyle olunca da bugünden sonra Çin aşısı dediğimiz Sinovac aşısının hatırlatma dozu veya ilk doz olarak rahatlıkla TURKOVAC kullanılabilir” dedi.