2 doz aşıdan sonra koronaya yakalanan imamdan acı haber!

İHA'da yer alan habere göre, Yeşil Direk Camii'nde imamlık yapan 55 yaşındaki Mustafa Çalışkan, bir süre önce rahatsızlanınca Covid-19 teşhisiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne yatırıldı.

10 gündür tedavi altında olduğu öğrenilen 4 çocuk babası Çalışkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 25 yıldır müezzinlik ve imamlık yapan Çalışkan'ın iki doz Sinovac aşısı olduğu öğrenildi.

Eşi ve kızının da karantinada olduğu bildirilen imamın cenazesi, Tarsus'taki Sucular Mezarlığında toprağa verildi.