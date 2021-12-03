2 diziden büyük başarı!

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı ve ATV'de seyirci ile buluşan Kuruluş Osman dizileri, etkileyici reytingler almaya devam ediyor.

TelevizyonGazetesi'nin haberine göre; Gönül Dağı ve Kuruluş Osman çift haneli reytingler elde etmeyi artık bir alışkanlık haline getirdi. Bu diziler, seyircilerin her hafta destek verdiği yapımlar haline geldi.

Kardeşlerim, Teşkilat, gibi diziler de zaman zaman çift haneli oranları elde etmeyi başardı. Bu dizilerin de etkili ve güçlü destek veren bir kitlesi var.