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2 CHP'li daha HDP'li Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti

Mehmet Bekaroğlu’nun ziyaretinin ardından şimdi de CHP’li Veli Ağbaba ve Tahsin Tarhan, Sırrı Süreyya Önde'i ziyarete gitti.

27 Aralık 2018 Perşembe 21:08
2 CHP'li daha HDP'li Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti

HDP’li Sırrı Süreyya Önder, aralık ayı başında terör örgütü propagandası yapmaktan dolayı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve KocaeliKandıra Cezaevi’de cezasını çekmeye başladı.

CHP’liler ziyarete devam ediyor

Daha önce Mehmet Bekaroğlu’nun ziyaret ettiği Önder’i geçtiğimiz günlerde de Veli Ağbaba ve Tahsin Tarhan ziyaret etti. Ağbaba, ziyareti Twitter hesabından duyurdu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 21:08
  1. Kocaeli
  2. CHP’liler yine Sırrı Süreyya’yı ziyaret etti
  3. hdp
  4. sırrı süreyya önder
  5. chp
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  8. kandıra
  9. HDP’li Sırrı Süreyya Önder
  10. veli ağbaba

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc1 dk önce
    chp eşittir chpkk oda eşittir pkk ; zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi..eridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi..i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

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