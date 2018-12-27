2 CHP'li daha HDP'li Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti
Mehmet Bekaroğlu’nun ziyaretinin ardından şimdi de CHP’li Veli Ağbaba ve Tahsin Tarhan, Sırrı Süreyya Önde'i ziyarete gitti.27 Aralık 2018 Perşembe 21:08
HDP’li Sırrı Süreyya Önder, aralık ayı başında terör örgütü propagandası yapmaktan dolayı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve KocaeliKandıra Cezaevi’de cezasını çekmeye başladı.
CHP’liler ziyarete devam ediyor
Daha önce Mehmet Bekaroğlu’nun ziyaret ettiği Önder’i geçtiğimiz günlerde de Veli Ağbaba ve Tahsin Tarhan ziyaret etti. Ağbaba, ziyareti Twitter hesabından duyurdu.
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