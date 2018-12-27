2 CHP'li daha HDP'li Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti

HDP’li Sırrı Süreyya Önder, aralık ayı başında terör örgütü propagandası yapmaktan dolayı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve KocaeliKandıra Cezaevi’de cezasını çekmeye başladı.

CHP’liler ziyarete devam ediyor

Daha önce Mehmet Bekaroğlu’nun ziyaret ettiği Önder’i geçtiğimiz günlerde de Veli Ağbaba ve Tahsin Tarhan ziyaret etti. Ağbaba, ziyareti Twitter hesabından duyurdu.