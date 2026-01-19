2 bin yıllık büyüleyici manzara! Roma Hamamı kar altında buharla dans etti!

Sarıkaya ilçesinde yer alan ve yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Roma hamamı yerleşkesi, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yaklaşık 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal sudan yükselen yoğun buhar, tarihi yapıyla birleşince izleyenleri hayran bırakan görüntüler oluşturdu. Karla kaplanan Roma hamamı, sıcak suyun oluşturduğu buhar sayesinde adeta masalları aratmayan bir manzaraya sahne oldu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi yapı, kış mevsiminde de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kar altında sıcak sudan yükselen buharla masalsı görüntüler özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"Buranın kültürel zenginliklerinin dünyaya tanıtılmasını istiyoruz"

Uzun yıllardır bölgede yaşayan Mahmut Dersin, Sarıkaya Roma hamamının tarihi ve kültürel önemine dikkat çekerek, "50 yıldır burada yaşıyorum. Buranın tarihi değeri ve geçmişi; memleketimiz için, insanlık için çok önemli. Çocukluğumuz hep burada geçti. Buranın eski haliyle şu anki hali çok farklı. Tabii daha önceki geçmişini bilmiyoruz ama buranın kültür zenginliklerini dünyaya tanıtılmasını istiyoruz. Buharlanma, bu manzara, bu doğal su, Rabbim her şeyi bir arada vermiş buraya. Bunun kıymetini bilmek lazım" dedi.

"Turist çeken bir yer"

Doğma büyüme Sarıkayalı olduğunu belirten Resul Yılmaz ise Roma hamamının turistik cazibesine vurgu yaparak, "Doğma büyüme buralıyım. Yaklaşık 20 yıldır burada oturuyorum. İşte sıcak su, tarihi bir hamam, çok eskilere dayanan bir yer. Turistik bir yer, turisti çeken bir yer. Gelip görenler var, ziyaret edenler var. Herkesin gelip görmesini, ziyaret etmesini bekleriz. Suyun sıcak, havanın da soğuk olması nedeniyle buhar çıkıyor. Güzel manzarası oluyor. Yani tam albüm fotoğrafları oluyor. İnsanlar fotoğraf çekiyor" ifadelerini kullandı.

Kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünen Sarıkaya Roma hamamı, tarihi dokusu ve doğal termal suyuyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.