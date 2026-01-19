  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alparslan Kuytul’un bir atmasyonu daha çürütüldü! Ulan bir kere de tutturur insan Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimn 'Sözcü'süsün Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan tarihi mesaj: "Bu tüm Suriyelilerin kazancıdır!" Tabka’da terörün izleri siliniyor: Halk heykelleri yıktı, o fotoğrafları boyadı! Erdoğan ile El Şara arasında kritik görüşme Suriye’de enerji savaşı bitti: Petrol sahaları ve doğalgaz kuyuları artık devletin! Fenerbahçe hata yapmadı Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması Çatışmaların ardından Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi
Yerel 2 bin yıllık büyüleyici manzara! Roma Hamamı kar altında buharla dans etti!
Yerel

2 bin yıllık büyüleyici manzara! Roma Hamamı kar altında buharla dans etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
2 bin yıllık büyüleyici manzara! Roma Hamamı kar altında buharla dans etti!

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen 2 bin yıllık antik Roma hamamı, kış mevsiminin gelişiyle birlikte görenleri kendine hayran bırakan masalsı bir görünüme büründü.

Sarıkaya ilçesinde yer alan ve yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Roma hamamı yerleşkesi, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yaklaşık 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal sudan yükselen yoğun buhar, tarihi yapıyla birleşince izleyenleri hayran bırakan görüntüler oluşturdu. Karla kaplanan Roma hamamı, sıcak suyun oluşturduğu buhar sayesinde adeta masalları aratmayan bir manzaraya sahne oldu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi yapı, kış mevsiminde de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kar altında sıcak sudan yükselen buharla masalsı görüntüler özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

 

"Buranın kültürel zenginliklerinin dünyaya tanıtılmasını istiyoruz"

Uzun yıllardır bölgede yaşayan Mahmut Dersin, Sarıkaya Roma hamamının tarihi ve kültürel önemine dikkat çekerek, "50 yıldır burada yaşıyorum. Buranın tarihi değeri ve geçmişi; memleketimiz için, insanlık için çok önemli. Çocukluğumuz hep burada geçti. Buranın eski haliyle şu anki hali çok farklı. Tabii daha önceki geçmişini bilmiyoruz ama buranın kültür zenginliklerini dünyaya tanıtılmasını istiyoruz. Buharlanma, bu manzara, bu doğal su, Rabbim her şeyi bir arada vermiş buraya. Bunun kıymetini bilmek lazım" dedi.

"Turist çeken bir yer"

Doğma büyüme Sarıkayalı olduğunu belirten Resul Yılmaz ise Roma hamamının turistik cazibesine vurgu yaparak, "Doğma büyüme buralıyım. Yaklaşık 20 yıldır burada oturuyorum. İşte sıcak su, tarihi bir hamam, çok eskilere dayanan bir yer. Turistik bir yer, turisti çeken bir yer. Gelip görenler var, ziyaret edenler var. Herkesin gelip görmesini, ziyaret etmesini bekleriz. Suyun sıcak, havanın da soğuk olması nedeniyle buhar çıkıyor. Güzel manzarası oluyor. Yani tam albüm fotoğrafları oluyor. İnsanlar fotoğraf çekiyor" ifadelerini kullandı.

Kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünen Sarıkaya Roma hamamı, tarihi dokusu ve doğal termal suyuyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!
İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!

Yerel

İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!

İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!
İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!

Gündem

İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!

Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!
Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Yerel

Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23