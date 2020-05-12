2 bin yıldır akan ölüler çeşmesinden su içiyorlar

Bursa’da 2 bin yıllık Roma döneminden kalan çeşme hala akmaya devam ediyor. İlçe halkı sularını 2 bin yıllık çeşmeden içiyor.

Keles ilçesinde tarihi çeşme 2 bin yıldır suyu kesilmeden akmaya devam ediyor. Çeşmenin kenarında bulunan taşlardaki yazılar uzmanlar tarafından okundu. Taşlardan biri Roma döneminde ölen 70 yaşındaki bir kadına ait. Diğer taşın ise genç yaşta vefat eden bir erkek çocuğuna ait öğrenildi.

Taşların üzerinde ise şöyle yazıyor. "Flavius’un karısı Evboilos’un kızı Herennia 70 yaşındaydı" Diğer taşta ise "Teohares oğlu Memnodiestatlılar tatlısı oğulcuğu Nikatorios anısına" yazıyor. 2 bin yıldır durmadan akan çeşme bölgede vatandaşlar tarafından ölüler çeşmesi olarak biliniyor. Bakımsız olan çeşme; bakım yapılarak ihtişamlı günlerine dönmeyi bekliyor. Serin ve lezzetli suyu olan çeşmeden bugün de Kelesliler susuzluklarını gideriyor.

Çeşme hakkında bilgi veren Keles İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Ayhan Çaçu, "Bu çeşme Keles’i Tavşan ve Tunçbilek ilçelerine bağlayan yol üzerindedir. Keles’in en eski çeşmesidir. Antik çağdan itibaren onarılarak kullanıldığı düşünülmektedir. Çeşmenin ortasında yıpranmış; dikkatli bakıldığında seçilebilen iki sütun bulunmaktadır. Çeşmeden su bu iki sütunun ortasından 2 bin yıldır akmaktadır. Çeşmenin köşelerinde de birbirinden 200 yıl arayla yaşamış iki kişiye ait mezar sunakları bulunmaktadır. Bu mezar sunakları başka yerlerden getirilip çeşmenin başına konulmuştur. Bu mezar sunaklarından biri küçük bir çocuğa diğeri ise yaşlı bir kadına aittir. Bu çeşmede ihtiyarlık ve gençlik bir ironi olarak karşımıza çıkar. Mezar sunaklarının tarihlendirilmesi yapıldı ve Türkçeye çevrildi. Bu çeşme 2 bin yıldır akmaya devam ediyor" dedi.