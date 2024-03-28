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Aktüel 2 bin rakımlı Geminbeli geçidinin yeni sakinleri
Aktüel

2 bin rakımlı Geminbeli geçidinin yeni sakinleri

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:04:00 -
2 bin rakımlı Geminbeli geçidinin yeni sakinleri

Tarım ve Orman Bakanlığının yaban hayatına verdiği önem ve halkın bilinçlenmesi sayesinde daha önceki yıllarda görülmeyen sayıda yaban hayvanının ülke geneline yayılımı sürüyor.

On yıllardır görülmeyen bazı yaban hayvanlarının varlığını korduğunu fotokapanlarla tespit edilirken bazı türlerin de sayıları arttıkça komşu illerde de görülmeye başlaması doğa severleri sevindiriyor. Sivas'ın Suşehri ilçesinde, sürü halinde yiyecek arayan dağ keçilerinin de görüntülenmesi bölgede yaşayanları sevindirdi.
Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde, kayalık yamaçları mesken tutan dağ keçileri yoldan geçen bazı sürücüler tarafından cep telefonu kamerası görüntülendi.

Kayalıklarda yiyecek arayan sürü bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.

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