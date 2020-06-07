2 bin rakımda dikenli tellere takılan kuzuyu haberciler kurtardı

Elazığ’da Hazar baba dağının tepesinde dikenli tellere takılıp mahsur kalan kuzuyu, bölgeden geçen gazeteciler kurtararak jandarma ekiplerine teslim etti.

Olay, Sivrice ilçesi Hazar Baba Dağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 mevsim doğal güzelliği ile bilinen 2 bin 350 rakımlı Hazar Baba Dağı’na haber amaçlı giden İhlas Haber Ajansı ve Kanal 23 Televizyonunun muhabirleri, yaklaşık 2 bin rakımda sürüden ayrılıp kaybolduğu tahmin edilen bir kuzunun bölgede çevrili olan dikenli tellere takıldığını fark etti. Haber ekibi, araçtan inerek kuzuyu önce dikenli tellerden kurtardı, ardından da su verdi. Daha sonra otomobile alınan kuzu, Hazar Baba Dağı’na giden yolda bulunan jandarma güvenlik noktasına ulaştırıldı. Burada kuzu jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin bölge köylerinin muhtarları ile hayvancılıkla uğraşanlara ulaşarak, kuzunun sahibini bulmak için çalışma başlattığı bildirildi.