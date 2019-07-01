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2 bin metrede doğal afetlerden korunmak için kurban kestiler

Artvin’in Yusufeli İlçesi’ne bağlı Yüncüler Köyü’nün afetlerden korunması için 4 büyükbaş hayvan kurban kesilerek 15 kazanda pişirildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:54
2 bin metrede doğal afetlerden korunmak için kurban kestiler

Artvin’in Yusufeli İlçesi’ne bağlı Yüncüler Köyü’nün afetlerden korunması için 4 büyükbaş hayvan kurban kesilerek 15 kazanda pişirildi. Elde edilen 1 ton et, hazırlanan kavurma ve pilav eşliğinde vatandaşlara ikram edildi.


İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yüncüler köyünün 300 haneli, 2 bin rakımlı Ada yaylasında, köy sakinleri yangın, sel ve benzeri afetlerden korunması için her yıl bir araya gelerek kurban kesiyorlar.


Kaçkar Dağlarını eteklerinde bulunan yaylada köy sakinleri yine bir araya gelerek adaklarını yerine getirdiler. 4 adet büyükbaş hayvan kurban eden köy sakinleri, kurulan 15 kazanda pişirdikleri 1 ton eti,kavurma ve pilav eşliğinde davetlilere ve köy haklına ikram etti. İkramın ardından önümüzdeki yıl kazasız belasız geçmesi için dualar edildi.


Programa katılan ve aynı zamanda kendi köyü olan AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, ”Köyümüzde böyle güzel bir etkinliği sürdürülmesi bu köyden biri olarak beni oldukça mutlu ediyor. İnsanların kaynaşması birlik ve beraberliğin sürdürülmesi için bu etkinliği devam ettiren köy halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Yüncüler köyü sakini olarak bu geleneğin devam etmesi için elimden geleni yapacağım” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:54
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