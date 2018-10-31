0553 313 94 23
impression

2 bin 84 hakim ve savcının görev yerleri belirlendi

Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 07:08
2 bin 84 hakim ve savcının görev yerleri belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna  göre belirlenen 2 bin 84 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari  yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, bin 958 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile  126 idari yargı adayı, 16 Ekim'de yapılan ad çekme sonucu kapsamında HSK  tarafından atandı.

Atamalar 13. madde gereğince yapıldı

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 07:08
  1. Hakim
  2. Savcı
  3. HSK
  4. atama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Operasyonu o hain yönetecek!
    1. Operasyonu o hain yönetecek!
    2. Dolar ve euro son dakika fiyatları
    3. BOTAŞ doğalgazda ne kadar indirim yaptı?
    4. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    5. Günün âyet ve hadisi
    6. Çalışan annelere büyük müjde!
    7. CHP'yi karıştıran anket!
    8. Çin'in ABD'ye karşı yeni silahını..
    9. Prens vasiyeti üzerine Türkiye’de..
    10. ABD'den 'ateşkes' çağrısı
    11. 2 bin 84 hakim ve savcının görev..
    12. Fransız bakan haddini aştı.....
    13. Hükümet düğmeye bastı... Öğretmenin de..
    14. Fuat Oktay açıkladı: 95 milyon belge var
    15. Trump şimdi ne diyecek? Belgesi ortaya..
    16. ABD’li generalle aynı helikopterde… O..
    17. Bomba iddia! Suudi Arabistan 930..
    18. 5 yıl önce ABD’den Türkiye’ye geldi…..
    19. Bin 958 hakim ve savcının görev yeri..
    20. Her şey gözlerinin önünde oldu: 'Oğlum..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?