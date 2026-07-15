2 bin 765 FETÖ’cünün peşindeyiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ’yle mücadelenin sadece bir güvenlik meselesi değil, doğrudan Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren milli bir mesele olduğunun altını çizdi. Gürlek, hem içeride hem dışarıda sürdürülen bu çok boyutlu mücadelede geri adım atılmayacağını dile getirdi.

İADE TALEPLERİ YENİLENDİ

Gürlek, FETÖ ile mücadelenin artık sadece Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası boyutta sürdürüldüğüne dikkat ekti. Örgütün ‘beyninin yurt dışında’ olduğuna işaret etti.

Bu anlamda önemli bir adım atıldığını bildirdi. İade taleplerinin yenilendiğini açıkladı. Gürlek, “Beyin takımında bulunanların Türkiye’ye iadeleri için girişimlerimiz yeniden başladı” şeklinde konuştu.

“119 ülkede 2 bin 765 FETÖ terör örgütü mensubunun peşindeyiz. İlgili kurumlarla konuyu yakından takip ediyoruz” cümlelerini kullandı. FETÖ’nün dinamik bir yapı olduğunu anlatan Gürlek, terör örgütünün eleman kazanma ve finans ağlarının yakından takip edildiğini aktardı.

“Savcılıklar teyakkuz hâlinde” diyen Gürlek, ankesör soruşturmaları ve yeni deliller ışığında operasyonların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. Araştırmalara göre Türkiye tarafında dünya ülkelerine iletilen iade talebi 2 bin 950. Talepler, Avrupa ülkeleri ve ABD üzerinde yoğunlaşıyor.

İstatistikler, en çok iade talebinin 777 dosyayla Almanya, 428 dosyayla ABD ve 142 dosyayla Belçika’ya gönderildiğini gösteriyor.

Ancak bu ülkelerdeki süreçlerin büyük bir kısmı ya reddedildi ya da hâlen karara bağlanmamış durumda bekliyor.

Örneğin, Almanya bugüne kadar 519 talebi reddederken, ABD’de 355 dosya hâlen karara bağlanmadı.

SİYASİ İÇERİK ENGELİ

Interpol İcra Komitesi’nin 2018 yılında aldığı, FETÖ taleplerinin ‘siyasi içerikli’ olduğuna ve tüzüğün 3. maddesine aykırılık teşkil ettiğine dair karar, suçluların yakalanması sürecini sekteye uğratıyor.

Yabancı ülkeler, Türkiye’nin iade taleplerini çoğunlukla mültecilik statüsü, vatandaşlık, yargılamanın siyasi saikle yapıldığı iddiası ve kötü muamele ihtimali gibi gerekçelerle reddediyor.

Bugüne kadar toplam bin 72 iade talebi bu ve benzeri nedenlerle olumsuz sonuçlandı. İade taleplerinde ise Romanya’dan 2, Cezayir’den 1 olarak sınırlı sayıda dosya bulunuyor.

HOLLANDALI MEVKİDAŞINA SİTEMDE BULUNMUŞTU

Bakan Gürlek, 1 Nisan’da Hollandalı mevkidaşına ayar vermişti. Gürlek, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel’in yüzüne karşı şunları söylemişti: “Ülkemizde menfur bir FETÖ darbe girişimi yaşadı. 15 Temmuz gecesi, 251 insanımız şehit oldu. Bu hain darbe girişimi sonrası yürütülen adli süreçler kapsamında yetkili makamlarınıza adli yardımlaşma taleplerimiz iletildi. Ancak bu taleplerin yerine getirilmesi hususunda bazı sorunlar yaşıyoruz. Anayasal düzenimizi hedef alan ve milli iradeyi gasp etmeye teşebbüs eden FETÖ terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Dost ve müttefikimiz olan ülkelerin de aynı hassasiyetle hareket etmesi, bu tehdide karşı etkin ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede adli iş birliğimizi daha ileri düzeye taşımayı ve bu örgütün tüm faaliyetlerinin önlenmesi noktasında somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Öte yandan; 40 yılı aşkın süredir PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. PKK, Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. PKK’nın terör eylemlerinde bugüne kadar, kadın ve çocuk sivil vatandaşlarımızın dahil 40 binden fazla canımızı kaybettik. Maalesef, son 10 yılda Hollanda’dan gerek FETÖ gerek PKK terör örgütlerine yönelik iade taleplerimizin olumlu sonuçlandırılmadığını görüyoruz.

Hâlihazırda FETÖ terör örgütü suçlarından 217, PKK terör örgütü suçlarından ise 8 iade talebimiz derdesttir. Ülkelerimizin tarafı olduğu Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi başta olmak üzere Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası hukuk müktesebatı çerçevesinde değerlendirilerek terör örgütü mensuplarına Hollanda’da mültecilik veya oturma hakkı verilmemesi, verilmiş olanlarında da yeniden değerlendirilmesinin söz konusu taleplerimizin yerine getirilmelerini bekliyoruz.”