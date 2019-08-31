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2 bin 600 yıllık gelenek İzmir’de yaşam buluyor

Anadolu’nun en eski geleneklerinden bağbozumu şenlikleri İzmir’in Urla ilçesinde renkli ve coşkulu görüntülerle başladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:12
2 bin 600 yıllık gelenek İzmir’de yaşam buluyor

Anadolu’nun en eski geleneklerinden bağbozumu şenlikleri İzmir’in Urla ilçesinde renkli ve coşkulu görüntülerle başladı. Bağlardaki üzümün son olgunlaşma dönemine girmesi ve tüm mahsulün toplanması nedeniyle düzenlenen geleneksel etkinliğe İzmirliler büyük ilgi gösterdi.


Urla Belediyesi’nin ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Geleneksel Urla Bağ Bozumu Şenliği başladı. Geçmişi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan geleneği günümüzde hala yaşatan üzüm üreticileri ve şenlik coşkusuna ortak olan İzmirliler Urla Cumhuriyet Meydanında buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Urla Kaymakamı Önder Can, İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un yanı sıra Urla halkı ile ilçe dışından gelen çok sayıda ziyaretçinin katıldığı şenlikler kortej yürüyüşüyle başladı.


Açılış töreninde konuşan Mustafa Özuslu, böylesine kaliteli ürünleri yetiştirdikleri için Urlalı üreticilere teşekkür etti. Özuslu, “Allah bu topraklara her şeyi vermiş. Ama bu eşsiz ürünler fiziki şartları insan emeğiyle taçlandırarak ortaya çıkıyor. Herkese ekmek, su, hava kadar lazım olan bir şey var, o da bir arada yaşama iradesi. Huzur varsa kalkınma olabilir, barış varsa kalkınma olabilir. Bize ekmek, su kadar bir arada üretip, bir arada adilce paylaşma arzusu gerekiyor. Başkanımız Tunç Soyer’in dediği gibi başka bir tarım, başka bir hayat mümkün” şeklinde konuştu.


Urla Kaymakamı Önder Can ise bu seneki hasadın bereketli olmasını dileyerek, “Urla’da bağcılığın bu seviyeye gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Urla bağcılığının yeni yatırımlarla ve marka değerini artırarak dünyada hak ettiği yere ulaştırılacağına inanıyorum” dedi.


Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da özellikle Urlalılar için bağbozumunun ayrı bir özelliği olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti: “Tarımla uğraşanlar bir yıllık emeğin karşılığını almak için dört gözle beklerler. Bir yılın mükafatını işte bugün alacağız. Bugün üzüme, incire balın, zeytine yağın, evlere mutluluğun düştüğü gün. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi olmak üzere üreticilere bugüne kadar verdiğimiz desteği bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Her zaman üretenin, üreticinin yanında olacağız.”

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:12
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