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Yerel 2 bin 500’e sattığı vefakar koçu, 5 gün sonra 3 bin 500 liraya geri aldı
Yerel

2 bin 500’e sattığı vefakar koçu, 5 gün sonra 3 bin 500 liraya geri aldı

Eskişehir Seyitgazi’de yaşayan ve besicilik yapan 60 yaşındaki Ahmet Kök, küçükbaş hayvanlarının bir kısmını Kütahya’da yaşayan başka bir besiciye sattı.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 22:26:00 -
2 bin 500’e sattığı vefakar koçu, 5 gün sonra 3 bin 500 liraya geri aldı

Aradan 5 gün geçtiğinde ise sattığı koçu evinin önünde buldu. Kök, alışveriş yaptığı kişiyi aradı. Kendisine geri gelen koçu tekrar göndermeye kıyamayan Kök, geri satın aldı. Koçun yaklaşık 30 kilometrelik mesafeden evi geri bulması ise Kök ailesinde büyük şaşkınlık oluşturdu.

Kök, “Sattığım kişiden kaçtıktan 5 gün sonra evimin önüne geri geldi. Yolda 3-4 farklı köyde diğer sürülere karışmış. Oralardan da kaçmış, hiç kimse tutamamış. Evimin önüne gelince durmuş. Kıyamadım. 2 bin 500’e satmıştım 3 bin 500’e geri aldım” dedi.

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