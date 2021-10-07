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Dünya 2 bin 500'den fazla kişi... İsrail'de toplu istifa şoku
Dünya

2 bin 500'den fazla kişi... İsrail'de toplu istifa şoku

İşgalci İsrail'de 2 bin 590 stajyer doktor uzun çalışma saatleri sebebiyle işten ayrılma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 19:36:00 -
2 bin 500'den fazla kişi... İsrail'de toplu istifa şoku

İşgalci İsrail'de 2 bin 590 stajyer doktor uzun çalışma saatleri sebebiyle istifa etti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, 2 bin 590 stajyer doktor, istifa dilekçesini Tel Aviv Bölge Sağlık Ofisine gönderdi.

Stajyer doktorlar, istifa kararını 26 saate kadar çıkan vardiyalar nedeniyle aldıklarını bildirdi.

Yetkililer, stajyer doktorların istifasının ülkedeki hastanelerde verilen hizmeti sekteye uğratabileceği endişesini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı ile uzlaşı sağlanamazsa stajyer doktorların istifasının 2 hafta sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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