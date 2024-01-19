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Kültür - Sanat 2 bin 500 yıllık devasa antik kent keşfedildi! Mükemmel saklı dünyaya yolculuk! Tarihi keşif
Kültür - Sanat

2 bin 500 yıllık devasa antik kent keşfedildi! Mükemmel saklı dünyaya yolculuk! Tarihi keşif

Yeniakit Publisher
2024-01-19 21:37:00 - 2024-01-19 21:47:01
2 bin 500 yıllık devasa antik kent keşfedildi! Mükemmel saklı dünyaya yolculuk! Tarihi keşif

Amazon ormanlarında bitki örtüsüyle kaplanmış 2 bin 500 yıllık devasa antik kenti keşfeden bilim insanları, bu keşfin bölgede avcı toplayıcı olarak resmedilen antik halklar hakkındaki görüşleri değiştirebileceğini belirtti.

Ekvador'un güneyinde, Amazon ormanlarındaki Upano bölgesinde büyük bir antik kent keşfedildi.

BBC'nin haberine göre, Amazon'daki antik yerleşkelerin küçük olduğu ve halkın göçebe yaşam sürdüğünü düşünen bilim insanları, keşfedilen bu antik kentteki evler ile açık hava alanlarının birbirlerine "hayrete düşüren" yol ve kanal ağıyla bağlandığını tespit etti.

Araştırma ekibinin lideri, Fransa Ulusal Bilim Araştırma Merkezinden Prof. Dr. Stephen Rostain, "Burası, Amazon'da bildiğimiz diğer tüm antik yerlerden daha eski. Avrupa merkezli bir medeniyet bakış açımız var ancak bu keşif, kültür ve medeniyet konusunda fikrimizin değişmesi gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın yazarlarından Antoine Dorison da "Bu keşif, Amazon kültürlerine bakışımızı değiştirdi. Burada yaşayan birçok insan küçük gruplar halinde, muhtemelen çıplak, avcı toplayıcı olarak resmediliyordu ancak bu keşif bize insanların şehir hayatı yaşadığını gösterdi." görüşünü paylaştı.

Arkeologlar, 2 bin 500 yıl önce kurulan kentte insanların yaklaşık 1000 yıl yaşam sürdüğünü tahmin ediyor. Araştırmada havadan lazerle tespit yöntemleri de kullanıldı
Araştırmada arkeologlar, yaklaşık 300 kilometrekarelik alandaki kazı çalışmalarının yanı sıra yoğun bitki ve ağaçların altında bulunan antik kentleri havadan tespit edebilen lazer teknolojisini de kullandı.
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Bu teknolojiyle ev ve tören alanı olarak kullanıldığı düşünülen 6 bin dörtgen platform tespit edildi.

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