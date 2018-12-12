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2 bin 200 lira asgarî ücret sözü güldürdü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Kazanılan belediyelerde işçi çıkarılmayacak. 1 Ocak’tan itibaren bütün CHP’li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 lira olacak” şeklindeki sözleri, CHP’li belediyelerde sık sık yaşanan protesto ve grevlerle tezat oluşturdu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:47

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde başlayan bütçe görüşmelerinde söz alarak yaptığı konuşmada sarf ettiği, “Kazanılan belediyelerde işçi çıkarılmayacak. 1 Ocak’tan itibaren bütün CHP’li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 lira olacak” şeklindeki sözler, CHP’li belediyelerde sık sık yaşanan protesto ve grevlerle tezat oluşturdu. CHP’li belediyeler, göreve geldiklerinden bu yana işçi kıyımından, mobbing uygulamasına, hatta maaş ödemesi yapmamalarıyla tepki çekiyor. İzmir’de 136 kilometrelik hatta günlük 300 bin civarında yolcunun kullandığı İZBAN çalışanları, geçtiğimiz günlerde maaşlardan şikayetçi olup greve gitti. Aliağa-Çiğli ile Havalimanı-Selçuk arasında tren seferleri durdu. Çiğli-Havalimanı arasında ise sefer sayısı azaldığı için yolcular mağdur oldu.

İşçiler eylem yaptı!

2018 yılının Ağustos ayında yine CHP’li belediyede maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçiler iş bıraktı. Tekirdağ’da CHP’li Malkara Belediyesi’nde çalışan yaklaşık 80 işçi, 3 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek ikinci kez, öğleden sonra Malkara Belediyesi Kademe bölümünde toplanıp, iş bırakma eyleminde bulundu.  2015 Mayıs ayında da CHP’li belediyelerde yine benzer olaylar yaşandı. İzmir Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan 970 işçi, bir yıl önce mart ve nisan ayları dönemine ait maaş, birikmiş alacaklar ve bazı sosyal yardımların ödenmediği gerekçesiyle iki gün iş bırakma eylemi yaptı. Sokaklarda çöp dağları oluştu.

2015 Haziran ayında CHP’li belediyelerdeki taşeron işçiler, haklarını alamadıkları için açlık grevine girdi. CHP’li Sarıyer Belediyesi’nin taşeron işçilerinin eylemine, CHP’li Bakırköy ve Beşiktaş Belediyesi işçileri de destek verdi. İşçiler CHP’nin işçi düşmanlığını bırakmasını istediklerini belirtti.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:47
  1. Tekirdağ
  2. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  4. CHP’li belediyeler
  5. İZBAN
  6. CHP’li Malkara Belediyesi
  7. İzmir Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
  8. CHP’li Sarıyer Belediyesi

YORUM YAZ

  • BAL-KES-10BAL-KES-107 dk önce
    Yahu senin erdek belediyen 16-17 aydır maaş vermemiş başkanbir evladı abd de biri almanya da kızı kolejde okuyor bir kuruş maaş alacağı yok , hakkındaki dedikodular havada uçuyor, kendine diskotek yaptı ışık ve ses sistemi ihakesi açtı 31 ekime kadarha ha ha haaaa yahu eylül ilk haftası erdek te diskolar kapanır bu şekilde 4-5 tane ihale yapmış okusana yeerel gazeteleri sen bırak 2200 tl yivermediklerini verdir yeter :)):)):))
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz10 dk önce
    Kılıçdaroğlu sayesinde asgari ücret attı,bayramlarda emekliler ikramiye alıyor,taşeronlar kadroya geçti.Sevmiyor olsakta bu konularda hakkını yemeyelim,muhalefetin en büyük icraatıdır bunlar
  • serhatserhat52 dk önce
    niye güldürüyorki 1630 tl asgari ücret deyilmi yüzde yirmi beş enflasyonfarkı eşittir 2037,50 tlbu tutara yüzde on da zam uygularsak eder 2.241,25 tl .... bence buna gülen seçime girmesin...... kılıçdar oğlu az bile söylemiz.buna gülenler bi müddet sonra aynada kendi üzerlerine gülecekler.
  • ÖzgünÖzgün1 sa önce
    Adama Ödenek öi vermezsiniz siz kimden yanasınız ...
  • mehmetmehmet1 sa önce
    konuyu dağıtmadan asgari üçretten konuşursak asgari üçret çalışan kardeşlerimize yarmcı oluruz
  • receprecep1 sa önce
    ulan önce sen kendi belediyelerinde 1600 tl ile çalışan işçilerin parasını bir ver bakalım sonra da konuşma hakkın olsun
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