2 bin 200 lira asgarî ücret sözü güldürdü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde başlayan bütçe görüşmelerinde söz alarak yaptığı konuşmada sarf ettiği, “Kazanılan belediyelerde işçi çıkarılmayacak. 1 Ocak’tan itibaren bütün CHP’li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 lira olacak” şeklindeki sözler, CHP’li belediyelerde sık sık yaşanan protesto ve grevlerle tezat oluşturdu. CHP’li belediyeler, göreve geldiklerinden bu yana işçi kıyımından, mobbing uygulamasına, hatta maaş ödemesi yapmamalarıyla tepki çekiyor. İzmir’de 136 kilometrelik hatta günlük 300 bin civarında yolcunun kullandığı İZBAN çalışanları, geçtiğimiz günlerde maaşlardan şikayetçi olup greve gitti. Aliağa-Çiğli ile Havalimanı-Selçuk arasında tren seferleri durdu. Çiğli-Havalimanı arasında ise sefer sayısı azaldığı için yolcular mağdur oldu.

İşçiler eylem yaptı!

2018 yılının Ağustos ayında yine CHP’li belediyede maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçiler iş bıraktı. Tekirdağ’da CHP’li Malkara Belediyesi’nde çalışan yaklaşık 80 işçi, 3 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek ikinci kez, öğleden sonra Malkara Belediyesi Kademe bölümünde toplanıp, iş bırakma eyleminde bulundu. 2015 Mayıs ayında da CHP’li belediyelerde yine benzer olaylar yaşandı. İzmir Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan 970 işçi, bir yıl önce mart ve nisan ayları dönemine ait maaş, birikmiş alacaklar ve bazı sosyal yardımların ödenmediği gerekçesiyle iki gün iş bırakma eylemi yaptı. Sokaklarda çöp dağları oluştu.

2015 Haziran ayında CHP’li belediyelerdeki taşeron işçiler, haklarını alamadıkları için açlık grevine girdi. CHP’li Sarıyer Belediyesi’nin taşeron işçilerinin eylemine, CHP’li Bakırköy ve Beşiktaş Belediyesi işçileri de destek verdi. İşçiler CHP’nin işçi düşmanlığını bırakmasını istediklerini belirtti.