  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 2. Belediyeler Arası Halter Şampiyonası sona erdi
Spor

2. Belediyeler Arası Halter Şampiyonası sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:27:34 -
2. Belediyeler Arası Halter Şampiyonası sona erdi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu anısına düzenlenen 2. Belediyeler Arası Halter Şampiyonası sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki şampiyona internet üzerinden çevrim içi gerçekleştirildi.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde Eğitim Spor ve Kamp Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, çeşitli illerdeki 20 belediyeden 160 sporcu yarıştı.

Salı günü başlayan ve 4 gün süren şampiyona, ödül töreniyle sona erdi.

Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ Özcü, AA muhabirine, kulüp olarak salgın sürecinde spora ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Özcü, "Halterdeki avantajımız temassız olduğu için dezavantajı avantaja çevirerek, Türkiye Şampiyonası tertip ettik. Bu da olumlu sonuç verdi. Temas yoktu. Hedefimiz, bütün kurallara uyarak bu sporu canlı tutmaktı. Yerel yönetimler olarak bunu da başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'da bu ceza çok konuşulur! Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm 2. Fragman
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da bu ceza çok konuşulur! Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm 2. Fragman

TRT1'de Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da 28 Aralık akşamı yayınlanacak yeni bölümünde ortalık karışac..
Her sene aynı terane! Belediyecilikte çuvallayan Mansur Yavaş mağduriyetlerin üstünü böyle örtüyor
Siyaset

Her sene aynı terane! Belediyecilikte çuvallayan Mansur Yavaş mağduriyetlerin üstünü böyle örtüyor

Bu yıl kar yağışı sırasında hiçbir çalışma yapmayarak şehrin birçok noktasında trafik kazalarının yaşanmasına neden olan ardından özür mesaj..
Libya Başbakanı Serrac'dan hesap sorun çağrısı
Dünya

Libya Başbakanı Serrac'dan hesap sorun çağrısı

Libya'nın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülke topraklarının tek elden savunulması gerektiğini ve ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay