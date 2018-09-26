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2 aydır komada bulunan hakime için Adalet Bakanlığı harekete geçti

Temmuz ayında uykudayken kalbi duran ve beynine kısa bir süre kan gitmemesi sebebiyle girdiği komada aylardır tedavi gören Hakime Esra Sarıkaya Konaş için Adalet Bakanlığı devreye girdi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:07
2 aydır komada bulunan hakime için Adalet Bakanlığı harekete geçti

Bursa'da Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yapan ve temmuz ayından bu yana komada hayata tutunmaya çalışan Hakime Esra Sarıkaya Konaş için Adalet Bakanlığı devreye girdi. Konaş'ın eşini arayan Bakan Abdulhamit Gül'ün, tedavi için ne gerekiyorsa yapılacağı sözünü verdiği öğrenildi.

Bursa'da Temmuz ayında uykudayken kalbi duran Hakime Esra Sarıkaya Konaş (40), beynine kısa bir süre kan gitmemesi sebebiyle girdiği komada aylardır hayat mücadelesi veriyor.

20 AYLIK KIZININ SESİNE TEPKİ VERİYOR

Yoğun bakıma kaldırılan ve tedavisine burada devam eden Konaş, sadece 20 aylık kızı Ela Konaş'ın sesine tepki veriyor.

İyileşmesi için kök hücre tedavisi görmesi gereken Konaş'ın eşi Egemen Konaş, tedavinin zor ve pahalı olduğunu, ayrıca Sağlık Bakanlığınca izin verilmesi gerektiğini belirtmişti.

Konaş'ın bu sözlerinin ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Egemen Konaş'ı arayarak Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildiğini ve gereken neyse en kısa sürede yapılacağını söylediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:07
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. Adalet Bakanlığı
  3. Abdulhamit Gül
  4. Bursa

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