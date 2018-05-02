2 asırlık camide tek bir çivi bile yok!

Şövalyeler Şehri olarak anılan Buzim'de 1830'lu yıllarda inşa edilen ve yapımında tek bir çivi dahi kullanılmayan bu tarihi cami, halk arasında ahşap cami olarak anılıyor.



KİLİSEDEN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ



Bihaç şehrinde bulunan ve kiliseden camiye dönüştürülen Fethiye Camisi'nin ardından Krajina bölgesinin en eski camisi olan ahşap cami, aynı zamanda bölgedeki en eski ahşap cami olma özelliğine de sahip.



100 YILDIR AYAKTA



Yapımında tek bir çivi kullanılmamasına rağmen iki asırdır ayakta kalan cami hakkında bilgi veren tarihçi Amir Sijamhodzic, caminin bulunduğu yerde öncesinde taştan yapılmış başka bir cami olduğunu söyledi.

Amir Sijamhodic, caminin, dönemin Bosna Valisi Mehmed Vecihi Paşa tarafından yeniden inşa edildiğini dile getirdi. Caminin yapım tarihiyle ilgili tartışmalar olduğunu, vakıfname üzerinde 1838, cami önünde bulunan taştaki yazılarda ise caminin 1835 yılında inşa edildiğinin görüldüğünü ifade etti.



OSMANLI'NIN VALİLERİ TARAFINDAN YAPILAN CAMİLER



Osmanlı Devleti'nin Bosna'da görevlendirdiği valiler, daha çok ülkenin merkezine odaklanmış, merkezi bölgelerde camiler inşa etmişti. Merkeze uzak olan Buzim ve civarında ise halk kendi ihtiyaçları doğrultusunda ve kendi imkanlarıyla ahşap camiler inşa etmişti.

Büyük şehirlerde inşa edilen dayanıklı camiler bugüne ulaşsa da bu mütevazi ahşap camilerin büyük çoğunluğu ise tarih boyunca yaşanan savaşlarda ciddi hasarlar görerek yok oldu.