2 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌؕ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

“ Hiç kimse yoktur ki, başında bir gözetleyeni bulunmasın."

(Târık Suresi, 4) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Âyette “gözetleyen” diye çevirdiğimiz hâfız kelimesini bazı müfessirler, “Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var” (İnfitâr 82/10-11) meâlindeki âyetleri dikkate alarak “insanın yaptığı hayır ve şerri kaydeden yazıcı melekler” diye tefsir ederken (Zemahşerî, IV, 241;



Elmalılı, VIII, 5701), bazıları da “Kişinin önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır” (Ra‘d 13/11) âyetine dayanarak musibetlere karşı insanları koruyan muhafız melekler olarak tefsir ederler (İbn Kesîr, VIII, 396). Bununla birlikte hâfız kelimesini, “meleklerin yapıp ettiklerini de kontrol eden ve bilen, her şeyin koruyucusu (Hûd 11/57), her şeyi hakkıyla gözeten (Ahzâb 33/52) ve her şeye şahit olan (Mâide 5/117) Allah’tır” diye yorumlamak da mümkündür.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 596-597



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



Hz. Âişe validemiz anlatıyor:

“Rasûlullah evinde herhangi bir insan gibi davranırdı. Kendi elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir eder, koyun sağar, hayvanlara yem verir ve ev işlerinde hanımlarına yardımda bulunurdu.”



Kaynak: Buhârî, Edeb 40





