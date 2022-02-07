2. ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman ara tatil 2022? Okullar ne zaman kapanacak?

İkinci ara tatil ne zaman? Şubat ayının gelmesiyle birlikte ikinci ara tatil için milyonlarca öğrenci geri sayıma başladı. Okullarda ilk ara tatil kasım 15-19 tarihleri arasında yapıldı. İlk ara tatilinin ardından öğrenciler bu kez de 21 Ocak 7 Şubat tarihler arasında yarıyıl talinine yaptı. Yarıyıl tatilinin tamamlanmasından sonra bu kez de ikinci dönem ikinci ara tatil tarihi sorgulanır oldu. Peki ikinci ara tatil ne zaman? İşte okulların kapanacağı tarih...

15 tatili geride bırakan öğrenciler ikinci ara tatil dönemi için araştırma yapmaya şimdiden başladı. Bu sene uygulamaya konulan ara tatillerin 2021 2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek isteyen öğrenciler, bir yandan da ara tatil kaç gün olacak sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, İkinci ara tatil ne zaman başlıyor? 2021 2022 ara tatil kaç gün olacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

Okullar ne zaman yapacak?

Yaz tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, 6 Eylül'de açılan okullar 17 Haziran 2022'de kapanacak. MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, ilk ders zili 6 Eylül'de çaldı. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında yapıdı.

İkinci ara tatil ne zaman?

2.dönem ara tatili ne zaman? 2’nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

2022 LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de uygulanacağını açıkladı.

2022 YKS sınavı ne zaman?

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.