2 adet yemek bütün vücudu etkiliyor!

Soğan ve sarımsak hemen hemen her yemekte kullanılıyor. Bunlar içerdikleri antioksidanlar nedeniyle hem sinir sistemini hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yüzlerce yıldır soğan ve sarımsak alternatif tıp yöntemi olarak kullanılıyor.

Son zamanlarda sarımsak üzerine yapılan araştırmalarda yeni bulgular ortaya çıkmıştır. Neredeyse her hastalık için çözüm sunan sarımsak, pişirildiğinde de ekstra bir etkiye sahip oluyor.

Sarımsağı özellikle ızgarada pişirip tükettiğinizde etkilerini çok daha çabuk görmeniz mümkün.Bu sayede antibiyotik görevi almasıyla gribin öncüsü olan sarımsağın yararları yalnızca bununla sınırlı kalmıyor.

Eğer pişmiş sarımsak tüketirseniz;

Kolesterol seviyeniz dengelenir.

Damarların temizlenmesini mümkün kılarak kalp rahatsızlıklardan korur.

Doğal bir antibiyotik ve antienflamatuar dönüşür.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Gribi engeller.

Gribe iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Vücutta biriken ağır metallerin atılmasına destek olur.

Yüksek besin barındırması nedeniyle yorgunluğu ortadan kaldırır.

Hücreleri temizler ve bu hücrelerin uzun yaşama sahip olmasına destek eder.

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