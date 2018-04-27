2-3 yaş çocuğu için oyuncak seçerken nelere dikkat edilmeli?

ZEKA OYUNLARI

Oyuncak seçerken akıl ve zeka oyunları içeren kutu oyunlarıını tercih edebilirsiniz. Akıl ve zeka oyunları, bağlantısal düşünmeye yardımcı oyunlar, görsel zeka ve hafıza oyunları, konsantrasyon ve hayal gücünü geliştiren oyunlar, strateji oyunları vb. iq oyuncak alışverişinizi tikokupon indirim kuponları sayesinde internetten sipariş verebilirsiniz.

HAYAL GÜCÜNÜ GELİŞTİREN

Kendi kendilerine oyun geliştirebildikleri gibi grup oyunlarında da uyum sergilemeye başladıkları 2-3 yaş aralığı çocukların birlikte ya da bireysel bir şeyler yaratabilecekleri oyuncaklar idealdir. Örneğin: Oyun hamurları sınırsız hayal gücü ile şekillendirilebilen son derece güvenli ve ideal oyun malzemelerinden biridir. Boyama kitapları, boyalar da 2-3 yaş aralığı için tercih edilebilir seçeneklerdendir. Boyama kitapları çocukların sınır olgusunu tanıma ve anlamalarını sağlayacaktır. Ayrıca tahta ve plastik bloklar da hem hayal gücü hem de el becerisi gelişimi için idealdir.

TAMİRAT



2-3 yaş çocukları için ideal bir diğer oyun ve oyuncak da ev yaşantısını, tadilat, tamirat, mutfak, ütü gibi araçları tanımalarına yardımcı, bu gereçlerin çocuklar için tasarlanmış oyuncak versiyonlarını tercih etmektir.

Kolay tahmin oyunları da yine çocuk gelişimi için önem taşıyan oyuncaklardandır. Hayvanları tanıma, benzer şekilleri eşleştirme, bütünü parçalara ayırma, parçalardan bütünü oluşturma gibi zeka ve yaratıcılık isteyen oyuncaklar da 2-3 yaş çocukları için tercih edilebilir oyuncaklardandır.



YETENEKLERİNİ GELİŞTİRİCİ

2-3 yaş çocukların yeteneklerini keşfetme yaş dönemi olduğu kadar vücut fonksiyonlarını da bir arada kullanmayı öğrenme ve geliştirme dönemidir. Bu nedenle 3 tekerlekli bisiklet, akülü arabalar gibi araçların kullanımı da bu yaş dönemi için uygundur. Akülü araba satın alırken uzaktan kumandalı olmasına dikkat edin. Uzaktan kumandalı akülü arabalar sizin kontrolü elde tutmanızı sağlar. Böylece akülü araba giderken uzaktan kumanda edebilirsiniz. Akülü arabalar genellikle 3-7 yaş arası çocuklar için önerilir. Yön duygusunun gelişmesi, el ve ayakların birlikte kullanımını öğrenmeleri için bu yaş grubu için bisiklet tercih etmek uygundur.