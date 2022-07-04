Anasınıfı, 1.sınıf ve 5.sınıf e kayıt sonuçları açıklandı. Aileler ise okul kayıtları için hangi belgelerin gerekli olduğunu, kayıt işlemleri sırasında ücret ödemenin zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki, okul kayıtlarında ücret ödemek zorunlu mu?

1.sınıf kayıtlarında hangi belge lazım? Okul kayıt ücreti ödemek zorunlu mu 2022-2023

e-kayıt sonuçları açıklandı. Aileler okul kayıtlarını önümüzdeki günlerden itibaren okullara giderek yapabilecek. Okul kayıtları sırasında istenen belgeler şöyle:

1 adet nüfus kayıt örneği

Anne veya babanın nüfus cüzdan fotokopisi

1 adet öğrencinin nüfus fotokopisi

6 adet vesikalık fotoğraf (Bazı okullar talep etmiyor)

Kayıt işlemleri sırasında bazı okullar öğrenci başına bir ya da iki top A4 kağıdı talep ediyor.

Okul kayıtları sırasında ücret ödeminin zorunlu olup olmadığı merak ediliyor. Okul kayıtları tamamen ücretsizdir. Aileler arzu ettiği takdirde okullara bağış yapabilir. Ancak hiçbir okul zorunlu olarak veliden kayıt parası talep edemiyor.

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Okul kayıt döneminde bağış ve kayıt ücretlerinin takipçisi olacaklarını anımsatan Bakan Mahmut Özer, "Bakanlık olarak bütün okullarımıza bütçe desteği sağlayacağız. Buna gücümüz var. Biz tüm öğrencilerimize ücretsiz kitap desteği sağladığımız gibi aynı zamanda yardımcı kaynakları da basarak öğrencilerimize ücretsiz ulaştırdık. 2022-2023 eğitim öğretim yılında yardımcı kaynakları her öğrencimize ücretsiz ulaştıracağız. 2022-2023 eğitim öğretim yılına çok güçlü bir şekilde gireceğiz. Küçük onarımlardan büyük onarımlara kadar okullarımızın bakımlarını tamamlayacağız. Okullarımızın tüm taleplerini bugün itibarıyla yerine getirmiş bulunuyoruz. Artık eğitim sistemimizde tüm okullara bütçeyi doğrudan gönderebiliyoruz. İhtiyaçların hepsini karşılıyoruz. Velilerden kesinlikle kaydın bir koşulu olarak bağış alınamayacak. İl ve ilçe müdürlüklerimiz yakinen takip edecek. Bizim odağımız okulun iklimini güçlendirmek. Okulun ihtiyaçlarını karşılamak... Okuldaki öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek. Yerinde destek olmak ve tamamen sağlıklı, akran zorbalığının olmadığı, dikey ve yatay şiddetin olmadığı ve kültürel değerlerimizin yaşadığı, içselleştiği bir havayı güçlendirmek. Tüm çabamız o yönde devam ediyor" diye konuştu.