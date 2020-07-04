1.sınıf kayıt işlemleri | Okul kaydı için istenen belgeler neler?

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda okullar mart ayında kapatıldı ve uzaktan eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos’ta başlayacak. Veliler çocukların 1 .sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

1.sınıf kayıt işlemleri | Kaç aylık çocuklar 1. sınıfa başlayacak?

Çocuklarının kaçıncı aylarında okula başlayacağını merak edenler bu konuyu internette sık sık aratıyor. 2019 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan okul başlama yaşı kararı şöyle:

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına 30 Eylül itibariyle 57-68 aylık çocukların kaydı yapılabilecek.

57-68 aylık çocukların kaydının ardından okullarda boşluk bulunması halinde anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar kaydedilebilecek.

Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

ÇOCUĞUNUZUN KAÇ YAŞINDA OKULA BAŞLAYACAĞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1.sınıf kayıtları nasıl yapılır?

Anaokulu ve 1. sınıf kayıtlarının başlayıp başlamadığını merak ediliyor. Okul kayıtları henüz sisteme yansımadı. Kayıtlarla ilgi bilgilendirmenin e okul üzerinde temmuz ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Okul kaydı için istenen belgeler neler?

Okula kayıt yaptırmak için e okul sistemine girmeniz ve gerekli bilgileri doldurmanız gerekiyor. Ardından okula evrakları teslim ederek 2. Kayıt aşamasını tamamlamanız gerekiyor. Okul kayıtları sırasında istenilen belgeler şöyle:

İlçe nüfus müdürlüğünden alınan 1 adet nüfus kayıt örneği

Anne veya baba hangisi veli ise, 1 adet veli nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi

1 adet öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Eğer ki okul isterse 6 adet vesikalık fotoğraf

Bazı okullar 2 Top A4 Fotokopi kağıdı da istemektedir. Okula sormanız gerekiyor.

Okul kayıt işlemleri sırasında velilerden okul yönetimlerini para talep etmesi yapak. Buna rağmen ücret talep edilmesi durumunda gerekli yerlere başvuru yapabilirsiniz.