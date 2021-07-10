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Eğitim 1.sınıf anasınıfı kayıtları başladı mı? E Okul MEB okul sorgulama ekranı
Eğitim

1.sınıf anasınıfı kayıtları başladı mı? E Okul MEB okul sorgulama ekranı

Okul kayıtları başladı mı? Temmuz ayıyla birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılında okula başlayacak olan çocukların kayıtlarının hangi okula düştüğü, kayıt işlemlerinin ne zaman başladığı araştırılmaya başlandı. Peki, ilkokul kayıtları başladı mı? 1.sınıf kayıtları ne zaman başlar? Anasınıfı kayıtları için hangi belgeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2021-07-10 12:34:00 -
1.sınıf anasınıfı kayıtları başladı mı? E Okul MEB okul sorgulama ekranı

Temmuz ayıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, e kayıt işlemlerinin yapıldığını açıkladı. Böylece vatandaşlar anasınıfı, 1.sınıf ve 5.sınıf için çocuklarının hangi okula gideceğini online olarak öğrenebiliyor. Peki, kayıt sorgulama nasıl nereden yapılır?

1.sınıf anasınıfı kayıtları başladı mı? E Okul MEB okul sorgulama ekranı

E Okul ile E devlet sistemleri entegre edildi. Bu sebeple artık veliler ister e okul isterlerse e devlet üzerinden sorgulama işlemi yapabilir. Veli sisteme kendi TC kimlik numarası ve e devlet şifresiyle giriş yapabiliyor. Açılan ekranda öğrencinin kayıt olacağı okul yer alıyor.

Okul kayıtları için veliler, öğrencinin e kayıt işlemenin yapıldığı okula gidebilir. Okullarda genellikle kayıt formu ve gerekli belgelerin listesi verildikten sonra işlemler temmuz ayının son haftasına bırakılıyor. Velilerden; fotoğraf, fatura (doğalgaz, su ya da elektrik) ve bazı okullar kırtasiye malzemesi talep ediyor.

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