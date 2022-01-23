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Spor 1.Lig'de Manisa FK çıkışı
Spor

1.Lig'de Manisa FK çıkışı

1’inci Lig’de evinde Gençlerbirliği’ni 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, 2’de 2 yaparak çıkışını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 15:24:00 -
1.Lig'de Manisa FK çıkışı

1’inci Lig’de evinde Gençlerbirliği’ni 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, 2’de 2 yaparak çıkışını sürdürdü.

Geçen hafta deplasmanda Altaş Denizlispor’u tek golle geçen siyah-beyazlılar Gençlerbirliği galibiyetiyle Play-Off hattına yaklaştı.

Teknik direktör Turgay Altay, önemli bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Önemli bir milat maçıydı. Üst tarafa gitmenin çok önemli ve her puanın değerli olduğu bir haftada bu maçı kazanmak bizi eşik olarak atlattığını düşünüyorum" dedi.

Ligde 28 puanla milli maçlar için verilen araya moralli giren Manisa FK’da psikolojik olarak rahatladıklarını ifade eden Altay, "Hem psikolojik hem de iç sahada rakiplerimize karşı kurduğumuz üstünlük açısından önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar ne yapması gerekiyorsa yaptılar ve maçı kazanmasını bildiler. Bu tip maçlar çok değerlidir ve takımları büyüten maçlardır. Kazanmak bizleri daha farklı yerlere götürecek. Kazanmayı bir seri haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

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