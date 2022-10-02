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Spor 1.Lig puan durumu güncel 2 Ekim Pazar
Spor

1.Lig puan durumu güncel 2 Ekim Pazar

1.Lig'de 7.hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler pazar günü maçlarının tamamlanmasının ardından puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig'de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-10-02 21:08:00 -
1.Lig puan durumu güncel 2 Ekim Pazar

Milli maç arasının ardından 1.Lig'de 7.hafta maçları cumartesi günü başladı. Futbolseverler ise hafta sonu oynanan maçlar ve alınan sonuçları araştırmaya başladı.

1.Lig puan durumu güncel 2 Ekim Pazar

Pendikspor-Göztepe:   3-0

Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor:                3-1

Altay-Eyüpspor:               0-0

Çaykur Rizespor-Bodrumspor:  2-0

Manisa FK-Adanaspor:3-2

Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor:              0-0

Boluspor-Tuzlaspor:       0-0

Altınordu-Ankara Keçiörengücü:             1-4

3 Ekim Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

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