1.Lig puan durumu güncel 2 Ekim Pazar
1.Lig'de 7.hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler pazar günü maçlarının tamamlanmasının ardından puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig'de lider kim?
Milli maç arasının ardından 1.Lig'de 7.hafta maçları cumartesi günü başladı. Futbolseverler ise hafta sonu oynanan maçlar ve alınan sonuçları araştırmaya başladı.
1.Lig puan durumu güncel 2 Ekim Pazar
Pendikspor-Göztepe: 3-0
Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor: 3-1
Altay-Eyüpspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Bodrumspor: 2-0
Manisa FK-Adanaspor:3-2
Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 0-0
Boluspor-Tuzlaspor: 0-0
Altınordu-Ankara Keçiörengücü: 1-4
3 Ekim Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)