1.Lig puan durumu güncel
TFF 1.Lig’de 12.hafta heyecanı Çaykur Rizespor-Erzurumspor maçıyla başladı. Peki, 1.Lig’de lider kim oldu? 1.Lig haftanın programı:
TFF 1.Lig’de heyecan başladı. Futbolseverler 12.hafta sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig’de lider kim?
1.Lig puan durumu güncel
Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: 3-1
Yarın:
13.30 Bodrumspor-Dyorex Boluspor (Bodrum İlçe)
13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)
19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
6 Kasım Pazar:
13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)