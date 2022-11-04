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Spor 1.Lig puan durumu güncel
Spor

1.Lig puan durumu güncel

TFF 1.Lig’de 12.hafta heyecanı Çaykur Rizespor-Erzurumspor maçıyla başladı. Peki, 1.Lig’de lider kim oldu? 1.Lig haftanın programı:

Yeniakit Publisher
2022-11-04 22:57:00 -
1.Lig puan durumu güncel

TFF 1.Lig’de heyecan başladı. Futbolseverler 12.hafta sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig’de lider kim?

1.Lig puan durumu güncel

Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: 3-1

Yarın:

13.30 Bodrumspor-Dyorex Boluspor (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)

19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

6 Kasım Pazar:

13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)

Ümraniyespor-Alanyaspor maç sonucu
Ümraniyespor-Alanyaspor maç sonucu

Spor

Ümraniyespor-Alanyaspor maç sonucu

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maç sonucu:
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maç sonucu:

Spor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maç sonucu:

Süper Lig puan durumu 4 Kasım Cuma
Süper Lig puan durumu 4 Kasım Cuma

Spor

Süper Lig puan durumu 4 Kasım Cuma

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