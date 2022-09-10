1.Lig puan durumu güncel 10 Eylül Cumartesi
1.Lig’de 5.hafta maçları devam ediyor. Futbolseverler cumartesi akşamı oynanan maçların ardından oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, yarın kimin maçı var? 1.Lig’de lider kim?
1.Lig’de heyecan devam ediyor. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu merak ediyor. İşte, cumartesi günü sonuçları:
1.Lig puan durumu güncel 10 Eylül Cumartesi
Boluspor-Göztepe: 1-0
Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2
Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 1-2
Sakaryaspor-Altaş Denizlispor: 2-1
11 Eylül Pazar
16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor
16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor
20.00 Eyüpspor-Adanaspor
20.00 Altay-Bodrumspor
12 Eylül Pazartesi
20.00 Altınordu-Pendikspor