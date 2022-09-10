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Spor 1.Lig puan durumu güncel 10 Eylül Cumartesi
Spor

1.Lig puan durumu güncel 10 Eylül Cumartesi

1.Lig’de 5.hafta maçları devam ediyor. Futbolseverler cumartesi akşamı oynanan maçların ardından oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, yarın kimin maçı var? 1.Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-09-10 23:22:00 -
1.Lig puan durumu güncel 10 Eylül Cumartesi

1.Lig’de heyecan devam ediyor. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu merak ediyor. İşte, cumartesi günü sonuçları:

1.Lig puan durumu güncel 10 Eylül Cumartesi

Boluspor-Göztepe:        1-0

Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü:          2-2

Gençlerbirliği-Tuzlaspor:              1-2

Sakaryaspor-Altaş Denizlispor:  2-1

11 Eylül Pazar

16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor

16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor

20.00 Eyüpspor-Adanaspor

20.00 Altay-Bodrumspor

12 Eylül Pazartesi

20.00 Altınordu-Pendikspor

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