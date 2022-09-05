1.Lig puan durumu 5 Eylül Pazartesi
1.Lig'de 4.hafta Samsunspor-Manisa FK maçıyla noktalandı. Futbolseverler ise haftanın sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig'de lider kim?
1.Lig'de 4.hafta sona erdi. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.
1.Lig puan durumu 5 Eylül Pazartesi
Göztepe-Gençlerbirliği: 0-0
Bodrumspor-Eyüpspor: 3-0
Tuzlaspor-Erzurumspor Fk: 4-1
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 0-4
Pendikspor-Boluspor: 0-1
Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 2-1
Adanaspor-Altay: 1-1
Denizlispor-Bandırmaspor: 0-1
Samsunspor-Manisa Fk: 0-1