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Spor 1.Lig puan durumu 5 Eylül Pazartesi
Spor

1.Lig puan durumu 5 Eylül Pazartesi

1.Lig'de 4.hafta Samsunspor-Manisa FK maçıyla noktalandı. Futbolseverler ise haftanın sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig'de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-09-05 22:11:00 - 2022-09-05 22:22:29
1.Lig puan durumu 5 Eylül Pazartesi

1.Lig'de 4.hafta sona erdi. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.

1.Lig puan durumu 5 Eylül Pazartesi

Göztepe-Gençlerbirliği:               0-0

Bodrumspor-Eyüpspor:               3-0

Tuzlaspor-Erzurumspor Fk:         4-1

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 0-4

Pendikspor-Boluspor:   0-1

Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor:        2-1

Adanaspor-Altay:            1-1

Denizlispor-Bandırmaspor:         0-1

Samsunspor-Manisa Fk:              0-1

Samsunspor-Manisa FK maç sonucu
Samsunspor-Manisa FK maç sonucu

Spor

Samsunspor-Manisa FK maç sonucu

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