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Spor 1.Lig puan durumu | 1.Lig 37.hafta maçları
Spor

1.Lig puan durumu | 1.Lig 37.hafta maçları

1.Lig'de play-off maçları ne zaman? 1.Lig'de 36.hafta 8 Mayıs Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig'de play-offlara kim kaldı?

Yeniakit Publisher
2022-05-08 20:46:00 -
1.Lig puan durumu | 1.Lig 37.hafta maçları

1.Lig’de 36.hafta 8 Mayıs Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve gelecek haftanın programını araştırmaya başladı.

1.Lig puan durumu | 1.Lig 37.hafta maçları

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor:  2-1

Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor:       2-1

Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor:     1-5

Tuzlaspor-Eyüpspor:      3-2

Kocaelispor-Altınordu:  2-2

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK:             2-1

İstanbulspor-Adanaspor:             1-1

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor:             2-1

Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor:           3-2

2021 - 2022 Sezonu Spor Toto 1. Lig play-off karşılaşmaları programı şöyle:

Yarı Final 1. Maçlar: 25 Mayıs Çarşamba

Yarı Final 2. Maçlar: 29 Mayıs Pazar

Final: 2 Haziran Perşembe

37.hafta maçları

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