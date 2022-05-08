1.Lig puan durumu | 1.Lig 37.hafta maçları
1.Lig'de play-off maçları ne zaman? 1.Lig'de 36.hafta 8 Mayıs Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig'de play-offlara kim kaldı?
1.Lig’de 36.hafta 8 Mayıs Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve gelecek haftanın programını araştırmaya başladı.
1.Lig puan durumu | 1.Lig 37.hafta maçları
Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: 2-1
Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor: 2-1
Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-5
Tuzlaspor-Eyüpspor: 3-2
Kocaelispor-Altınordu: 2-2
Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: 2-1
İstanbulspor-Adanaspor: 1-1
Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3-2
2021 - 2022 Sezonu Spor Toto 1. Lig play-off karşılaşmaları programı şöyle:
Yarı Final 1. Maçlar: 25 Mayıs Çarşamba
Yarı Final 2. Maçlar: 29 Mayıs Pazar
Final: 2 Haziran Perşembe