1.Lig puan durumu 17 Eylül Cumartesi | 1.Lig haftanın sonuçları
1.Lig’de 6.hafta heyecanı devam ediyor. Futbolseverler 17 Eylül Cumartesi günü oynanan maçları ve sonuçları merak ediyor. İşte, günün sonuçları
1.Lig’de cumartesi günü maçları tamamlandı. Futbolseverler ise haftanın sonuçlarını araştırıyor.
1.Lig puan durumu 17 Eylül Cumartesi | 1.Lig haftanın sonuçları
Yeni Malatyaspor-Altay: 0-0
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK:3-2
Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: 2-2
Adanaspor-Çaykur Rizespor: 2-0
Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor: 4-1
18 Eylül Pazar
13.30 Tuzlaspor-Pendikspor
16.00 Bodrumspor-Manisa FK
16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor
19.00 Göztepe-Altınordu