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Spor 1.Lig puan durumu 17 Eylül Cumartesi | 1.Lig haftanın sonuçları
Spor

1.Lig puan durumu 17 Eylül Cumartesi | 1.Lig haftanın sonuçları

1.Lig’de 6.hafta heyecanı devam ediyor. Futbolseverler 17 Eylül Cumartesi günü oynanan maçları ve sonuçları merak ediyor. İşte, günün sonuçları

Yeniakit Publisher
2022-09-17 21:17:00 -
1.Lig puan durumu 17 Eylül Cumartesi | 1.Lig haftanın sonuçları

1.Lig’de cumartesi günü maçları tamamlandı. Futbolseverler ise haftanın sonuçlarını araştırıyor.

1.Lig puan durumu 17 Eylül Cumartesi | 1.Lig haftanın sonuçları

Yeni Malatyaspor-Altay:              0-0

Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK:3-2

Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği:                               2-2

Adanaspor-Çaykur Rizespor:     2-0

Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor:   4-1

18 Eylül Pazar

13.30 Tuzlaspor-Pendikspor

16.00 Bodrumspor-Manisa FK

16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor

19.00 Göztepe-Altınordu

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