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Spor 1.Lig maçları neden yok? 2. Lig, 3.Lig maçları ne zaman oynanacak?
Spor

1.Lig maçları neden yok? 2. Lig, 3.Lig maçları ne zaman oynanacak?

1.Lig maçları neden yok? 1.Lig'de 29.hafta ertelendi. Futbolseverler ise maçların neden ertelendiğini, ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig maçları niye yok?

Yeniakit Publisher
2022-03-12 11:57:00 -
1.Lig maçları neden yok? 2. Lig, 3.Lig maçları ne zaman oynanacak?

Futbolseverler cumartesi günü oynanması gereken 1. Lig, 2.Lig ve 3.Lig maçlarının ertelendiğini öğrenince “Bugün niye maçlar iptal?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

1.Lig maçları neden yok? 2. Lig, 3.Lig maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye genelindeki olumsuz hava koşulları sebebiyle Süper Lig dışındaki diğer liglerdeki maçları bir hafta erteledi.

Karara göre, 11-14 Mart'ta oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart haftasına alındı. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar daha sonra ilan edilecek.

1.Lig 29.hafta maçları

İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu

BB Erzurumspor-Yalport Samsunspor

Nasadoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor

Manisa FK-MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği-Kocaelispor

Adanaspor-Eyüpspor

Bursaspor-Balıkesirspor

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