1.Lig maçları neden yok? 2. Lig, 3.Lig maçları ne zaman oynanacak?
1.Lig maçları neden yok? 1.Lig'de 29.hafta ertelendi. Futbolseverler ise maçların neden ertelendiğini, ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig maçları niye yok?
Futbolseverler cumartesi günü oynanması gereken 1. Lig, 2.Lig ve 3.Lig maçlarının ertelendiğini öğrenince “Bugün niye maçlar iptal?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
1.Lig maçları neden yok? 2. Lig, 3.Lig maçları ne zaman oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye genelindeki olumsuz hava koşulları sebebiyle Süper Lig dışındaki diğer liglerdeki maçları bir hafta erteledi.
Karara göre, 11-14 Mart'ta oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart haftasına alındı. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar daha sonra ilan edilecek.
1.Lig 29.hafta maçları
İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu
BB Erzurumspor-Yalport Samsunspor
Nasadoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor
Manisa FK-MKE Ankaragücü
Gençlerbirliği-Kocaelispor
Adanaspor-Eyüpspor
Bursaspor-Balıkesirspor