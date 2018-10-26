1'i kadın 6 kişi... Polis evi böyle bastı
Adana’da 29 EkimCumhuriyet Bayramı’nda eylem hazırlığı yaptığı öne sürülen DEAŞ’lılara yapılan operasyonda 1’i kadın 6 kişi gözaltına alındı.26 Ekim 2018 Cuma 08:05
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipler, şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat timlerinin desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyonda, 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, 29 EkimCumhuriyet Bayramı’nda eylem hazırlığı içerisinde olduğu öne sürüldü. Zanlıların evinde çok sayıda cep telefonu ve cihat kitapları ele geçirildi. Zanlıların Suriye’ye eleman temin ettiği de öğrenildi.
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