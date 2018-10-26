1'i kadın 6 kişi... Polis evi böyle bastı

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipler, şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat timlerinin desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.



Operasyonda, 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, 29 EkimCumhuriyet Bayramı’nda eylem hazırlığı içerisinde olduğu öne sürüldü. Zanlıların evinde çok sayıda cep telefonu ve cihat kitapları ele geçirildi. Zanlıların Suriye’ye eleman temin ettiği de öğrenildi.