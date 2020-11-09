1'i kadın 19 DEAŞ'li yakalandı! Milletvekili ve savcıları esir alıp kaçıracaklardı

Biri kadın 19 şüpheli, 500 gram patlayıcı madde, tabanca, 2 av tüfeği ve dijital materyallerle birlikte yakalandı. Materyallerde yapılan incelemelerde yakalanan zanlıların, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına saldırı planladıkları tespit edildi. Biri Muğla'da, 18'i Adana'da gözaltına alınan zanlılardan bazılarının dini değerlere hakaret ettiklerini öne sürdükleri kişilere yönelik ‘kulak kesme’ eylemlerine karıştıkları da belirlendi.