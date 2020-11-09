  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 1'i kadın 19 DEAŞ'li yakalandı! Milletvekili ve savcıları esir alıp kaçıracaklardı
Gündem

1'i kadın 19 DEAŞ'li yakalandı! Milletvekili ve savcıları esir alıp kaçıracaklardı

Ağustos ayında Adana’da tutuklanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in evinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinin ardından dün yine Adana ve Muğla’da terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:57:00 -
1'i kadın 19 DEAŞ'li yakalandı! Milletvekili ve savcıları esir alıp kaçıracaklardı

Biri kadın 19 şüpheli, 500 gram patlayıcı madde, tabanca, 2 av tüfeği ve dijital materyallerle birlikte yakalandı. Materyallerde yapılan incelemelerde yakalanan zanlıların, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına saldırı planladıkları tespit edildi. Biri Muğla'da, 18'i Adana'da gözaltına alınan zanlılardan bazılarının dini değerlere hakaret ettiklerini öne sürdükleri kişilere yönelik ‘kulak kesme’ eylemlerine karıştıkları da belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!
Gündem

Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!

ABD’deki Başkanlık Seçimlerinde resmi sonuçlara göre Joe Biden, ABD’nin yeni başkanı seçildi. Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu, yıllar önce ya..
Reuters Binali Yıldırım bombasını patlattı!
Gündem

Reuters Binali Yıldırım bombasını patlattı!

İngiliz haber ajansı Reuters, Binali Yıldırım'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevine getirilebilme ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etti..
Rusya'ya ait helikopter düşürüldü
Dünya

Rusya'ya ait helikopter düşürüldü

Rusya’ya ait bir helikopterin, Ermenistan’dan ateşlenen bir füze sonucu düştüğü duyuruldu.
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay