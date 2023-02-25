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Gündem 1999 depreminin 10 katı! Enkaz için destek geliyor
Gündem

1999 depreminin 10 katı! Enkaz için destek geliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, 1999 Marmara depreminin en az 10 katı fazla enkaz çıktı. Enkazın yaklaşık 200 milyon ton olduğu tahmin edilirken Türkiye’ye arama kurtarmanın ardından bu kez de enkaz kaldırmak için destek verileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 22:45:00 -
1999 depreminin 10 katı! Enkaz için destek geliyor

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 şehirde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce can kaybının yaşandığı depremde BM'nin tahminine göre 200 milyona yakın da enkaz oluştu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP) , karşılaştırıldığında 1999'daki Marmara depremindeki enkazın 13 milyon ton dolayında olduğunu ifade etti.

UNDP, depremlerin ardından tahminlerini paylaştı. UNDP’nin tahminlerine göre, 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından yaklaşık 1,5 milyon kişi evsiz kaldı. Depremlerde 520 bin daireli 160 bini aşkın binanın yıkıldığını ya da ağır hasar gördüğünü belirten UNDP, 500 bin yeni konut inşasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. İnşa edilmesi planlanan 200 bin konut ve 70 bin köy evinin maliyetinin ise 15 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre BM'nin geçen hafta uluslararası topluma yaptığı 1 milyar dolarlık yardım çağrısına atıfta bulunularak, bu miktarın 113,5 milyon dolarlık bölümünün Kalkınma Programı'nın talebi olduğu ve ağırlıklı olarak enkazların kaldırılmasında kullanılacağı belirtildi.

UNDP yetkilisi: Manhattan'dan daha büyük bir alandan bahsediyoruz

UNDP yetkilisi Louisa Vinton, "yıkımın tahayyül sınırlarının ötesinde" olduğunu belirtti.

Vinton, "Kaldırılması gereken enkazın boyutlarını gözünüzde canlandırabilmek için bir metre yüksekliğinde 10 kilometrekarelik bir alan düşünün. Bu şekilde baktığınızda, tahminen 100 kilometrekareye yayılan bir alandan, 59 kilometrekarelik Manhattan'dan daha büyük bir alandan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.
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